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Србина романтика замало коштала главе

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 11:53

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Србина романтика замало коштала главе

Све је почело као романтичан гест на љетовању, али се могло претворити у ноћну мору. Једног Србина је управо романтика могла коштати главе током одмора у Грчкој

Несвакидашње искуство једног младог пара који се вратио из Грчке, скренуло је пажњу на то да наизглед безазлене ситуације могу да се заврше трагично. Своје искуство подијелили су јавно, како би упозорили и друге на опасност из које су се пуком срећом извукли.

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Како је навела ауторка објаве на страници "Грчка инфо", циљ њеног јавног обраћања је да упозори на оно што се догодило, како се никоме не би поновило.

"Наиме, момак ми је у Грчкој откинуо цвијет олеандера зубима, не успјевши да почупа руком. Сама је срећа и Богу хвала што је осјетио горчину одмах те сам му рекла да испљуне како је и било, па није прогутао. По повратку са пута, 48 сати касније сазнајемо да је сваки дио биљке изузетно отрован и може изазвати озбиљне тегобе до најгорег исхода. Ми смо Богу хвала прошли добро, али неко ће се можда замислити и неће размишљати те ће се изложити као ми у незнању потенцијалном великом ризику", написала је она.

Лијеп и опасан

Љетовање у Медитерану тешко је замислити без раскошног грмља олеандера које краси улице, дворишта, шеталишта, па и аутопутеве широм Грчке, Црне Горе и Хрватске.

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Међутим, иза прелијепих ружичастих, бијелих и црвених цвјетова крије се једна од најотровнијих биљака на свијету и то је чињеница о којој многи туристи не размишљају док уживају у љетњим чарима.

Олеандер садржи моћне кардиотоничне гликозиде, од којих су најпознатији олеандрин и нериин. Ови токсини директно утичу на рад срца и централног нервног система. Оно што је посебно ризично јесте то што су сви дијелови биљке токсични — стабљика, листови, цвјетови, па чак и коријен.

Чак и најмања количина биљног сока (млеча) која доспије у организам или на слузокожу може изазвати реакцију. У описаном случају са друштвених мрежа, изузетно је срећна околност што је младић одмах осјетио јаку горчину и испљунуо цвијет, спречавајући унос токсина у стомак.

Симптоми тровања олеандером:

  • Дигестивни тракт: Јака мучнина, повраћање, појачано лучење пљувачке, болови у стомаку и дијареја.
  • Кардиоваскуларни систем: Успорен или неправилан рад срца (аритмија, брадикардија), пад крвног притиска, а у тешким случајевима и застој срца.
  • Нервни систем: Вртоглавица, поспаност, збуњеност, ширење зеница, па и губитак свијести.

Није опасно само жвакање

Поред директног уноса у уста, постоје и друге ситуације у којима олеандер представља озбиљну пријетњу:

  • Контакт са соком биљке: Приликом кидања грана или цвјетова, биљни сок може изазвати иритацију коже, осип и пликове. Посебно је опасно уколико рукама на којима се налази сок протрљате очи.
  • Дим од паљења: Дрво и гране олеандера никада не треба користити за потпалу роштиља или логорске ватре. Дим који настаје сагоријевањем је изузетно токсичан и може изазвати озбиљне респираторне и системске тегобе.
  • Вода у вази: Вода у којој су стајали одсјечени цвјетови олеандера постаје отровна и представља велику опасност ако је случајно попију мала дјеца или кућни љубимци.

Шта урадити ако дође до контакта или тровања?

Уколико дође до случајног контакта или гутања дијелова биљке, неопходно је реаговати смирено али брзо. Исперите уста великом количином воде и одмах испљуните садржај. Ако је сок доспио на кожу или у очи, темељно их исперите текућом водом.

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У случају гутања, одмах потражите хитну медицинску помоћ и обавијестите љекаре о којој је биљци ријеч. Не покушавајте сами изазвати повраћање без консултације са љекаром, пише "Курир".

Дакле, уживајте у љепоти медитеранске флоре, али је посматрајте из даљине. Не берите цвјетове и не допустите дјеци и кућним љубимцима да долазе у контакт са непознатим биљкама током одмора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Олеандер

Романтика

Цвијеће

Грчка

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