Будимир: Због чега Елфета Весели може слободно да шета?

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да кориштење ванзаводских погодности Елфете Весели убија сваку могућност приче о нормалном животу и помирењу унутар БиХ.
"Кад се такви људи појаве на слободи и какво год да образложење кажете, због чега она може слободно да шета, то убија сваку могућност приче о неком нормалном животу, помирењу унутар БиХ и вјере у институције БиХ", рекао је Будимир.
Будимир је истакао да реформа правосуђа, која је била једна од првих реформи унутар БиХ, није дала добре резултате.
"То су монструозни злочини. Говоримо о овој жени која је крива за убиство дјетета. И шта да причамо унутар тих институција? Ја зато говорим да ће се у неком наредном периоду морати озбиљно водити рачуна у ком правцу ће се мијењати закони, кривични закони и процесни закони и на који начин ће се спроводити те мјере", нагласио је министар унутрашњих послова Републике Српске.
Он је указао и на процесе који се воде пред Судом БиХ, истичући предмет против Атифа Дудаковића чије суђење траје већ неколико година.
Жена монструм Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године, потврђено је из КПЗ-а Тузла.
Елфета Весели осуђена је пред Судом БиХ на десет година затвора због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића, коју је Апелационо одјељење истог суда преиначило у казну затвора од 13 година затвора због кривичног дјела ратни злочин против цивилног становништва.
Боравак у притвору траје од септембра 2016. године, а редован истек казне је 2029. године, преноси Срна.
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