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Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 13:38

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Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

Становници Мистре у стању су шока након открића да је 55-годишњи мушкарац, како се сумња, годинама држао тијело свог преминулог 90-годишњег оца у замрзивачу како би наставио да прима његову пензију.

Како се наводи, 55-годишњак је као језив "складишни простор" користио индустријски замрзивач у једном хотелу који се, иако се налази на улазу у нову Мистру, већ дуже вријеме није користио и био је изолован од јавности.

Према изјавама становника Мистре, мушкарац је предузео додатне мјере обезбјеђења око објекта - поставио је табле упозорења, ланце и чуњеве.

Према свједочењима мјештана, забрањивао је улазак било коме у простор, чак и радницима електродистрибуције и других служби, а објекат је био покривен сигурносним камерама.

Становници тог подручја наводе и да 90-годишњака нису видјели око пет година, али су то оправдавали његовим здравственим стањем и деменцијом од које је боловао.

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Након што је тело његовог оца пронађено, 55-годишњак је у полицији признао дјело, тврдећи да је његов отац преминуо прије око двије и по године природном смрћу. Како је навео, тијело је ставио у замрзивач како би наставио да прима његову пензију, а смрт није пријавио, иако је то законска обавеза.

Такође је признао да је узимао и пензију своје преминуле мајке, на коју је право имао његов отац.

Ипак, на почетку је покушао да завара полицајце који су дошли у хотел након пријаве да се старији мушкарац дуго није појављивао. Тврдио је да је отац отишао и да живи у Атини.

Када су полицајци покушали да провјере ту информацију, утврдили су да није тачна. Сестра 55-годишњака, која живи у Атини, рекла им је да свог оца није видјела годинама и да је он живио управо са својим сином, који је касније ухапшен, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

беживотно тијело

Пензија

превара

хапшење

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