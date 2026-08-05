Хорор: Мушкарац осумњичен да је покушао да силује дјевојчицу, детаљи су језиви

Аутор:АТВ редакција
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Которска полиција ухапсила је држављанина Азербејџана М.М. (59), због сумње да је у једном трговинском објекту сексуално узнемиравао шеснаестогодишњу дјевојчицу.
"Он је пришао малољетници, пратио је кроз продавницу, а затим је додиривао по лицу и љубио јој руке. Узнемирена дјевојчица одмах се обратила радницима обезбјеђења, који су случај без одлагања пријавили полицији", потврђено је за у Управи полиције.
Припадници Одјељења безбедности Котор брзо су идентификовали и пронашли осумњиченог, након чега је, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело сексуално узнемиравање.
Он ће током дана, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву на даље поступање, преноси Телеграф.рс.
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