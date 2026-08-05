Logo

Хорор: Мушкарац осумњичен да је покушао да силује дјевојчицу, детаљи су језиви

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:35

Коментари:

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Которска полиција ухапсила је држављанина Азербејџана М.М. (59), због сумње да је у једном трговинском објекту сексуално узнемиравао шеснаестогодишњу дјевојчицу.

"Он је пришао малољетници, пратио је кроз продавницу, а затим је додиривао по лицу и љубио јој руке. Узнемирена дјевојчица одмах се обратила радницима обезбјеђења, који су случај без одлагања пријавили полицији", потврђено је за у Управи полиције.

Припадници Одјељења безбедности Котор брзо су идентификовали и пронашли осумњиченог, након чега је, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело сексуално узнемиравање.

Он ће током дана, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужилаштву на даље поступање, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сексуално злостављање

Злостављање дјеце

Котор

Кривична пријава

Коментари (0)

Прочитајте више

Вода

Бања Лука

Мјештани Драгочаја поново излазе на протест

5 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Ауто-мото

Блицао возачима да упозори на полицију па му присјело

5 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на гробу Бобана Кустурића

Република Српска

Додик посјетио гроб Бобана Кустурића: Тешко ми је да се помирим са тим

5 ч

0
Ана Врбашки

Сцена

Ана Врбашки и Марко Дињашки имали страшну несрећу, пријатељи учинили диван гест

5 ч

0

Више из рубрике

Манастир Острог

Регион

Црногорци кренули на Острог: Манастир је угрожен?

5 ч

0
Граница

Регион

Заборавио једно правило на граници: БиХ држављанин остао празних џепова

9 ч

0
Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа

Регион

Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа

23 ч

0
Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Регион

Жена у Хрватској држала преко 30 лешева паса у кући, подигнута оптужница због мучења животиња

1 д

0

  • Најновије

19

26

Рамиз Салкић кандидат СДА за предсједника Републике Српске

19

24

Финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница под лупом ОЈТ у Бијељини

19

24

Медијски радници – хероји у Одбрамбено-отаџбинском рату

19

23

За монструозно убиство Елфета Весели награђена слободним викендима

19

20

Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима