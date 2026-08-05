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Заборавио једно правило на граници: БиХ држављанин остао празних џепова

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 09:59

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Граница
Фото: АТВ

Држављанину Босне и Херцеговине јуче је пресео долазак на гранични прелаз Жупања-Мост након што су у његово возило аустријских регистрација завирили цариници и гранична полиција.

Није дуго требало да открију како крши закон, односно да приликом уласка у царинско подручје Европске уније није пријавио унос готовине.

Пронашли су коверте с новцем и избројили укупно 36.745 евра, 600 швајцарских франака и 1.000 америчких долара.

Готовина је пронађена у његовом личном пртљагу, распоређена у више коверти и у новчанику. Због почињења прекршаја из члана 41. Закона о девизном пословању издат му је прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 11.490 евра. Подсјећамо, свако физичко лице које улази у Европску унију или излази из ње дужно је да пријави готовину у вриједности од 10.000 евра или више, односно противвриједност тог износа у другим валутама. Пријава се подноси Царинској управи, односно граничној полицији, писаним или електронским путем, на прописаном обрасцу за пријаву готовине, напомињу из Царинске управе, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Хрватска

Казна

Паре

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