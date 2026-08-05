САД: Додик - борац против глобализма и пријатељ Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик један је од ријетких преосталих европских лидера који је доказани борац против глобализма, а недавни догађаји у БиХ отворили су могућност да му предсједник САД Доналд Трамп узврати за подршку.
Наведено је ово у тексту чији су аутори Џозеф Шмиц и Брајан Кенеди са престижног америчког универзитета Харвард.
У тексту се наглашава значај узвраћања подршке САД према БиХ, будући да ће узајамним поштовањем Вашингтон добити новог пријатеља и партнера у централној Европи.
У тексту под насловом "БиХ: гдје је интерес америчког народа?", Додик је описан као деценијски борац против глобализма и Трампов пријатељ.
"Милорад Додик може се описати као тродеценијски противник глобалистичких политика које промовишу ЕУ и претходне администрације САД. За предсједника Републике Српске изабран је 2010, 2014. и 2022. године", наводи се у раду који је објављен у престижном научном часопису "Харвардов журнал права и међународне политике".
Аутори су подсјетили да је Трамп од почетка имао велику подршку Додика, који је позвао српску дијаспору да гласа за њега на америчким предсједничким изборима 2016, 2020. и 2024. године, те да су се многи Американци српског поријекла одазвали тим позивима.
Ти напори допринијели су снажној подршци коју Трамп ужива међу српско-америчком заједницом.
"Како се глобалисти обрачунавају са својим противницима? Користе стару методу - политичке противнике изводе пред политички инструментализоване судове. Тако је 2025. године Суд БиХ у Сарајеву Додику изрекао забрану обављања јавних функција у периоду од шест година", пише у тексту.
Као разлог осуде наведено је то да је Додик одбио да поступи по налозима Кристијана Шмита.
У тексту се указује да је Шмит инсистирао и на употреби изборних технологија на предстојећим општим изборима који су истог типа као оне које су коришћене на спорним изборима у САД 2020. године, те да је 24. априла 2025. године починио још један чин привидног законодавства тиме што је СНСД-у ускратио редовно финансирање изборне кампање које припада свим политичким странкама.
Управо овакав начин политичке дискриминације, истичу аутори, познат је и америчким гласачима.
Аутори указују да је све заступљенији тренд Брисела да се супротставља популарним европским лидерима који одржавају блиске односе са Трампом, те као примјер истичу бившег мађарског премијера Виктора Орбана који је био изложен дуготрајном политичком притиску ЕУ.
"Милорад Додик је један од ријетких преосталих европских лидера који је спреман да се супротстави политичком естаблишменту, истовремено одржавајући блиске односе са Трампом", оцијенили су Шмиц и Кенеди, преноси Срна.
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