Logo

Бањалучанин са 3,72 промила палио ватру, пожар захватио куће и плантажу љешњака

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 10:26

Коментари:

0
Пожар захватио кућу у Мишином Хану
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Бањалучанин Н.Б. (46) ухапшен је због сумње да је пијан изазвао пожар у Мишином Хану који се потом проширио на двије куће, два помоћна објекта и засад љешњака, причинивши огрому материјалну штету.

Из ПУ Бањалука је саопштено да је Н.Б. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело паљевина, а алкотестирањем му је измјерено чак 3,72 g/kg алкохола у организму.

”Ватрогасно спасилачка бригада Бањалука јуче је око 14.50 часова пријавила да је у Мишином Хану дошло до пожара. Полицијски службеници изашли су на лице мјеста и затекли ватрогасце који су радили на локализацији пожара који је захватио парцеле са засадом љешњака, два помоћна објекта, породичну кућу и кров друге породичне куће”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да су оперативним радом утврдили да је до пожара дошло након што је Н.Б. на својој парцели запалио ватру која се потом проширила.

”Испитивањем на присуство алкохола код Н.Б. утврђено је 3,72 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мишин Хан

Бањалука

хапшење

Паљевина

пожар

пијанство

Коментари (0)

Више из рубрике

Власеничанин вријеђао Кнежевљанина па добио батине, на крају кажњен и Прњаворчанин

Хроника

Власеничанин вријеђао Кнежевљанина па добио батине, на крају кажњен и Прњаворчанин

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Истакао заставу са љиљанима, полиција га одмах казнила

4 ч

2
Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака

Хроника

Претукао Братунчанина, па завршио иза решетака

4 ч

0
Пронађен аутомобил из којег је пуцано на Косту Пандуревића

Хроника

Пронађен аутомобил из којег је пуцано на Косту Пандуревића

15 ч

1

  • Најновије

13

38

Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

13

30

За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

13

28

Невријеме на помолу: Стиже лед, па нови преокрет

13

20

Држављанин БиХ покушао у Хрватску унијети хрпу пара па жестоко кажњен

13

17

Србин који је умало испао из авиона тужи три компаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима