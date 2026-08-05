Бањалучанин са 3,72 промила палио ватру, пожар захватио куће и плантажу љешњака

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Н.Б. (46) ухапшен је због сумње да је пијан изазвао пожар у Мишином Хану који се потом проширио на двије куће, два помоћна објекта и засад љешњака, причинивши огрому материјалну штету.
Из ПУ Бањалука је саопштено да је Н.Б. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело паљевина, а алкотестирањем му је измјерено чак 3,72 g/kg алкохола у организму.
”Ватрогасно спасилачка бригада Бањалука јуче је око 14.50 часова пријавила да је у Мишином Хану дошло до пожара. Полицијски службеници изашли су на лице мјеста и затекли ватрогасце који су радили на локализацији пожара који је захватио парцеле са засадом љешњака, два помоћна објекта, породичну кућу и кров друге породичне куће”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да су оперативним радом утврдили да је до пожара дошло након што је Н.Б. на својој парцели запалио ватру која се потом проширила.
”Испитивањем на присуство алкохола код Н.Б. утврђено је 3,72 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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