Пронађен аутомобил из којег је пуцано на Косту Пандуревића

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево данас су на подручју Вогошће пронашли аутомобил за који се сумња да га је користио Ђорђе Ждрале током покушаја убиства Косте Пандуревића
Како је потврдила портпаролка МУП-а Кантона Сарајево за Кликс Мерсиха Новалић, возило је пронађено на подручју општине Вогошћа.
"На подручју општине Вогошћа, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС су пронашли возило за којим је МУП Републике Српске дана 3. аугуста 2026. године расписао потрагу. Обавијештен је тужилац и након обављених увиђајних радњи, возило је запечаћено и депоновано на службени простор", казала је Новалић.
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Пуцњаве у Лукавици су посљедица сукоба Елеза и Ждрале, ево како је све почело
Прије два дана у Спасовданској улици у Источном Сарајеву дошло је до пуцњаве која је полицији пријављена око 18:30 сати. Полицијски службеници одмах су осигурали мјесто догађаја и започели увиђај, а накнадно је потврђено да је рањен Коста Пандуревић, који је превезен у Болницу "Србија" ради указивања љекарске помоћи.
Према незваничним информацијама, Пандуревић је погођен с најмање два хица из ватреног оружја док се налазио у аутомобилу "Ауди А6", у којем је било и његово двогодишње дијете. На возилу је било видљиво више оштећења насталих од хитаца.
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Ђорђе Ждрале у бјекству, полиција интензивно трага за њим
За напад је осумњичен Ђорђе Ждрале, који се након пуцњаве удаљио с мјеста догађаја, због чега је полиција за њим расписала потрагу. Према информацијама с терена, на Пандуревића је наводно пуцано из блиндираног аутомобила "Ауди А8" са страним регистарским ознакама.
Полиција је након пуцњаве наставила прикупљати доказе и саслушавати свједоке, док околности и мотив напада још нису званично саопћени. Проналазак возила за којим је била расписана потрага представља дио активности које надлежни органи проводе у оквиру истраге овог случаја.
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