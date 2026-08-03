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Достављен извјештај против Ђорђа Ждрале ОЈТ-у у Источном Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 16:59

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Достављен извјештај против Ђорђа Ждрале ОЈТ-у у Источном Сарајеву

Полицијска управа Источно Сарајево данас, 03.08.2026. године доставила је Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву, извјештај против лица Ђ.Ж. због кривичног дјела „Тешко убиство“.

Подсјећамо, лице Ђ.Ж. се сумњичи да је јуче, око 18,15 часова у Спасовданској улицу у Источном Сарајеву, употребом ватреног оружја нанио повреде лицу К.П. из Источног Сарајева.

Лице Ђ.Ж. се налази у бјекству и у току је интензивна потрага за истим, наводе из ПУ Источно Сарајево.

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Тагови :

Ђорђе Ждрале

ОЈТ Источно Сарајево

Полиција

ПУ Источно Сарајево

тешко убиство

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