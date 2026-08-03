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Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 17:44

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Смеће
Фото: Facebook/David Golubic

Давид Голубиц из Словеније, кога су многи упознали као највећег промотера комуналне професије, на свом послу види разне ствари.

Овога пута, међутим, садржај жутог контејнера, у којем би требало да се налази искључиво отпадна амбалажа, непријатно га је изненадио.

Када су отишли у једно село на редован одвоз отпада, међу смећем су угледали велику количину упаковане хране.

Неко ју је бацио заједно са амбалажом, иако су многи производи, према Давидовим ријечима, још увијек били употребљиви.

"Нема краја томе", кратко је прокоментарисао призор.

Међу баченим стварима налазили су се упаковани сиреви, шпагете, поврће и бројни други прехрамбени производи.

Голубиц је познат по томе што подиже свијест о правилном раздвајању и управљању отпадом.

Шира јавност га је упознала и захваљујући Роберту Рошкару, који је са њим провео занимљив дан у камиону за одвоз смећа за потребе свог подкаста и детаљније представио посао комуналног радника.

Милана Мишић

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На свом Инстаграм профилу Сметарски пољишће, Давид редовно објављује корисне савјете и упозорава на грешке које људи праве приликом раздвајања отпада.

Када скине радно одјело, воли да узме гитару и препусти се машти.

Овај призор био је још један доказ да ће очигледно бити потребно много више едукације и одговорности када је ријеч о правилном управљању отпадом.

(телеграф)

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Тагови :

Словенија

смеће на улици

контејнер

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