Пожар код Требиња не јењава: Ватра пријети спуштању на магистрални пут

Аутор:АТВ редакција
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Највећи крак пожара налази се у требињском селу Љубово, гдје ватра пријети спуштању на магистрални пут који води од Требиња ка Дубровнику.
Подсјетимо, данас у послијеподневним сатима дошло је до пожара на подручју Луке. Припадници ТВСЈ заједно са запосленима у Херцеговина путевима, раде на гашењу пожара.
"На подручју села Орашје, Љубово и Третиње активно се прати ситуација, уз сталну координацију надлежних служби и спремност за правовремену интервенцију уколико дође до промјене стања на терену. На терену су ангажоване све расположиве екипе, а ситуацију додатно отежава вјетар који повремено мијења смјер и шири ватру према околном растињу", наводи Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
Како каже, за сада нема информација о угрожености стамбених објеката, али се апелује на становништво да буде опрезно и прати упуте надлежних служби.
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