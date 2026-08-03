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Пожар код Требиња не јењава: Ватра пријети спуштању на магистрални пут

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 18:03

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Пожар код Требиња
Фото: ATV

Највећи крак пожара налази се у требињском селу Љубово, гдје ватра пријети спуштању на магистрални пут који води од Требиња ка Дубровнику.

Подсјетимо, данас у послијеподневним сатима дошло је до пожара на подручју Луке. Припадници ТВСЈ заједно са запосленима у Херцеговина путевима, раде на гашењу пожара.

"На подручју села Орашје, Љубово и Третиње активно се прати ситуација, уз сталну координацију надлежних служби и спремност за правовремену интервенцију уколико дође до промјене стања на терену. На терену су ангажоване све расположиве екипе, а ситуацију додатно отежава вјетар који повремено мијења смјер и шири ватру према околном растињу", наводи Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

Пожар код Требиња
Пожар код Требиња

Како каже, за сада нема информација о угрожености стамбених објеката, али се апелује на становништво да буде опрезно и прати упуте надлежних служби.

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Тагови :

Требиње

пожар

Ватрогасци

ватра

село Љубово

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