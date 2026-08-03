Тешка ноћ иза требињских ватрогасаца: Најкритичније било у Биограду

Аутор:АТВ редакција
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Након изузетно тешке и изазовне ноћи на терену, ситуација са пожарима на подручју Требиња јутрос је стабилнија, али борба са ватреном стихијом и даље траје.
Командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић потврдио је за АТВ да су екипе непрекидно на терену, те да се главна активност тренутно преусмерава ка критичним тачкама.
"Јутрос је стање стабилно. Пошто у послијеподневним сатима вјетар већ почиње да дува јачим интензитетом, пожар почиње да се шири и ствара нам проблем. Тренутно иде према мјесту Љубово и према Орашју, гдје су нам већ распоређене јединице. Ноћас смо имали читаву ноћ активности – чак 11 тачака које су биле захваћене ватром. Санирали смо мјеста која су била активна, тако да сада пратимо неприступачне, кршевите предјеле гдје су стијене, као и дио који прилази насељима", изјавио је Кашиковић.
Синоћ је најдраматичнија ситуација била у селу Биоград, гдје су ватрогасци уложили надљудске напоре како би одбранили домаћинства од пожара који се брзо ширио.
"Синоћ је Ватрогасно-спасилачка јединица у Биограду имала изузетно тешку ноћ да би спасила тај дио села. Осим тога, брзом реакцијом имали смо интервенције према Требињским брдима и Беговића Кули, што смо успјешно санирали. Реаговали смо брзо и према Котезима, као и на Зубцима", додао је Кашиковић.
Поред пожара на отвореном простору и неприступачном терену, требињски ватрогасци имали су посла и у самом градском језгру, гдје су успјели да спријече ширење ватре на четири локације.
Ватрогасне екипе остају у приправности и настављају дежурства на свим критичним тачкама, посебно имајући у виду да појачање вјетра у поподневним часовима може додатно компликовати ситуацију на терену.
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