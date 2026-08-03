Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кубанска национална електроенергетска мрежа доживјела је колапс, а око 10 милиона становника те острвске земље је у мраку, саопштила је државна електроенергетска компанија.
Компанија "Унион Електрика де Куба" није саопштила више детаља у објавама на друштвеним мрежама, преноси Ројтерс.
Најновији прекид у снабдијевању догодио се након три нестанка струје у цијелој земљи током јула, док је на снази америчка блокада увоза нафте и блокада застарјеле енергетске инфраструктуре на Куби.
Хроника
Судар воза и аутомобила у БиХ: Повријеђена једна особа
ТАСС наводи да се чак и у бољим насељима кубанске пријестонице осјећа непријатан мирис труле хране јер фрижидери у малопродајним објектима не могу да издрже дуже периоде без струје, генератори често отказују због великог оптерећења, а гориво за њих је прилично тешко набавити на Куби.
Огромне гомиле смећа поново су се нагомилале на градским улицама јер нема довољно горива за покретање камиона за смеће.
Осим нестанка струје, људи имају проблема са водом и комуникацијом и готово је немогуће добити одговор на поруке или чак само контактирати с неким телефоном, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
24
12
17
12
14
12
07
12
04
Тренутно на програму