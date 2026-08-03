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Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:22

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Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу
Фото: Таnjug/AP Photo/Millie Turner

Пјевачица Аријана Гранде планира да се повуче из јавности након што се нашла под лупом јавности, изјавио је њен представник за часопис Пипл, док се воде расправе о њеном здравственом стању.

Према његовим ријечима, Гранде ће се повући из јавности након што заврши турнеју “Етернал Сунсхине” наредног мјесеца.

Продукцијска кућа “Емпире Стреет Продуцтионс” потврдила је да је Гранде одлучила да одустане од учешћа у обнови мјузикла Стивена Сондхајма “Нед‌јеља у парку са Џорџом”, чија је премијера заказана за сљедеће љето у лондонском центру “Барбикан”, преноси Ен-Би-Си њуз.

Гранде је требало да тумачи улоге Дот и Мари у том мјузиклу, уз Џонатана Бејлија, са којим је већ сарађивала на филму “Wicked”.

"Знамо да ово сигурно није била лака одлука и она је доноси уз наше потпуно разумијевање и подршку. Желимо јој све најбоље", саопштила је продукцијска кућа.

Компанија је навела да ће се продукција мјузикла наставити према плану и да ће имена нових глумаца бити објављена у догледно вријеме.

Турнеја “Етернал Сунсхине”, којом Гранде промовише истоимени албум из 2024. године, завршава се у Лондону 1. септембра.

"Она се радује завршетку турнеје и томе да је оконча на најбољи начин, здрава и срећна, а затим да направи заслужену паузу од јавних наступа и послова који је излажу сталној и непрестаној пажњи и процјењивању јавности", рекао је представник Грандеове.

Здравље Аријане Гранде већ неколико година је тема јавних расправа.

Прошле године, она се осврнула на критике свог изгледа које су се појавиле у вријеме објављивања пројекта “Wicked: Фор Good”.

Гранде је том приликом у једном интервјуу изјавила да у друштву постоји “непримјерена склоност ка коментарисању изгледа других људи, што је нешто што уопште не би требало да радимо”, оцијенивши такву праксу као “опасну за све укључене стране”.

Пјевачица је у петак објавила свој осми албум, “Петал”, за који је рекла да д‌јелује веома експериментално и другачије, додајући да је у њему каналисала “нефилтрирани бијес који, вјерујем, сви понекад осјећамо”.

Јавна расправа о изгледу тијела пјевачице Гранде интензивирала се након објављивања спота за насловну нумеру.

Гранде тумачи лик глумице по имену Пепер, којој руководиоци задужени за избор глумаца на аудицијама више пута поручују да “није довољно добра”, прије него што их она убије моторном тестером.

Пред крај спота, редитељ узвикује “рез”, а Гранде напушта сет, гд‌је добија похвале за свој таленат.

Наредни пројекат у којем ће се Гранде појавити је филм “Focker-in-Law”, у којем играју и Бен Стилер и Роберт де Ниро, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аријана Гранде

Аријана Гранде здравље

Пјевачица

здравствено стање

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