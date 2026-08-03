Logo

Човјек изненада умро, нешто га је уболо: Мистериозна смрт у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:19

Коментари:

0
Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Током извођења радова на ауто-путу на подручју Крања у Словенији, живот је изгубио 43-годишњи радник након што га је, према првим информацијама, нешто уболо, а потом је изгубио свијест.

Полиција у Крању обавијештена је у суботу нешто послије 23 часа о несрећи на раду. Према наводима, мушкарцу је током обављања радних задатака изненада позлило након убода, након чега је изгубио свијест, пише портал 24ур.

Његове колеге су одмах позвале Хитну помоћ и започеле реанимацију. По доласку медицинске екипе, поступак оживљавања је настављен, али упркос великим напорима, раднику није било спаса.

Надлежни су наложили санитарну обдукцију како би се утврдиле све околности и тачан узрок смрти. Полиција је случај евидентирала, а о догађају ће бити обавјештено надлежно државно тужилаштво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преминуо мушкарац

губитак свијести

Словенија

узрок смрти

Коментари (0)

Прочитајте више

"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

Свијет

"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

1 ч

0
Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

Хроника

Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

1 ч

0
Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

Свијет

Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

1 ч

0
Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Хроника

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

1 ч

0

Више из рубрике

Старија жена умотана у живописни шал сjеди на плажи гледајући у океан.

Регион

Смјештај већ од 10, храна 5 евра: Љетовање на Јадрану не мора да буде скупо

3 ч

0
ЦГ Будва туризам море

Регион

Тијело мушкарца пронађено у мору код Будве

4 ч

0
Хрватска плаже море Макарска, Брела...

Регион

Комуналци са плаже склонили пешкире и лежаљке: Једни им захвални, други их критикују

4 ч

0
Квар на клима-уређају изазвао пожар

Регион

Квар на клима-уређају изазвао пожар

18 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима