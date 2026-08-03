Човјек изненада умро, нешто га је уболо: Мистериозна смрт у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Током извођења радова на ауто-путу на подручју Крања у Словенији, живот је изгубио 43-годишњи радник након што га је, према првим информацијама, нешто уболо, а потом је изгубио свијест.
Полиција у Крању обавијештена је у суботу нешто послије 23 часа о несрећи на раду. Према наводима, мушкарцу је током обављања радних задатака изненада позлило након убода, након чега је изгубио свијест, пише портал 24ур.
Његове колеге су одмах позвале Хитну помоћ и започеле реанимацију. По доласку медицинске екипе, поступак оживљавања је настављен, али упркос великим напорима, раднику није било спаса.
Надлежни су наложили санитарну обдукцију како би се утврдиле све околности и тачан узрок смрти. Полиција је случај евидентирала, а о догађају ће бити обавјештено надлежно државно тужилаштво.
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