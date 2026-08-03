Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је Б.Р. из Челинца и Б.Ј. из Котор Вароша јер су пијани за воланом учествовали у двије одвојене саобраћајне незгоде.
У ПУ Бањалука наводе да је Б.Ј. ухапшен јуче око 22.40 часова, након што је са аутомобилом учествовао у саобраћајној незгоди. Алкотестирањем код Б.Ј. је утврђено присуство од 2,37 g/kg aлкохола у организму.
Други возач ухапшен је након незгоде која се 31. јула догодила у Челинцу. Алкотестом њему је измјерено 2,85 g/kg aлкохола у организму.
”Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних незгода, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци”, саопштила је ПУ Бањалука.
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