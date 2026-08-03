Logo

Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:14

Коментари:

0
Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је Б.Р. из Челинца и Б.Ј. из Котор Вароша јер су пијани за воланом учествовали у двије одвојене саобраћајне незгоде.

У ПУ Бањалука наводе да је Б.Ј. ухапшен јуче око 22.40 часова, након што је са аутомобилом учествовао у саобраћајној незгоди. Алкотестирањем код Б.Ј. је утврђено присуство од 2,37 g/kg aлкохола у организму.

Други возач ухапшен је након незгоде која се 31. јула догодила у Челинцу. Алкотестом њему је измјерено 2,85 g/kg aлкохола у организму.

”Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних незгода, а након документовања предмета против наведених возача ће бити покренути прекршајни поступци”, саопштила је ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пијани возач

хапшење

Челинац

Котор Варош

ПУ Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Хроника

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

1 ч

0
Мушкарац држи пиштољ

Хроника

Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Детаљи убиства у Сарајеву: Пунац убио зета (28) након вербалног сукоба

1 ч

0
Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва

Хроника

Приједорчанин ухваћен током шумске крађе, посјекао 16 храстова

1 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима