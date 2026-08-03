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Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:45

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Мушкарац држи пиштољ
Фото: pexels/Artem Zhukov

Приједорчанин чији су иницијали Б.Б. ухапшен је због сумње да је током приватне прославе пуцао из пиштоља у ваздух, при чему је залутавши пројектил погодио и оштетио вјетробранско стакло на паркираном аутомобилу.

Како је саопштено из Полицијске управе Приједор, случај је полицији пријављен дан раније, када је власник возила затекао оштећену шофершајбну.

"Брзом реакцијом и оперативним радом на терену, полицијски службеници су дошли до сазнања да се у везу са овим инцидентом може довести Б.Б. Он је током приватне прославе употријебило ватрено оружје и испалио више хитаца у ваздух, а један од метака завршио је у возилу оштећеног суграђанина", наводе у ПУ Приједор.

Током криминалистичке обраде од осумњиченог је одузет пиштољ.

Након комплетирања и документације предмета, против Б.Б. ће Окружном јавном тужилаштву Приједор бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Изазивање опште опасности".

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Тагови :

ПУ Приједор

Пуцњава

прослава

оштећење возила

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