Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

Аутор:АТВ редакција
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Приједорчанин чији су иницијали Б.Б. ухапшен је због сумње да је током приватне прославе пуцао из пиштоља у ваздух, при чему је залутавши пројектил погодио и оштетио вјетробранско стакло на паркираном аутомобилу.
Како је саопштено из Полицијске управе Приједор, случај је полицији пријављен дан раније, када је власник возила затекао оштећену шофершајбну.
"Брзом реакцијом и оперативним радом на терену, полицијски службеници су дошли до сазнања да се у везу са овим инцидентом може довести Б.Б. Он је током приватне прославе употријебило ватрено оружје и испалио више хитаца у ваздух, а један од метака завршио је у возилу оштећеног суграђанина", наводе у ПУ Приједор.
Током криминалистичке обраде од осумњиченог је одузет пиштољ.
Након комплетирања и документације предмета, против Б.Б. ће Окружном јавном тужилаштву Приједор бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Изазивање опште опасности".
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