Хитно се огласили метеоролози: Термометри ће дивљати наредних дана

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Топлотни талас у Републици Српској трајаће до 10. августа, уз температуру ваздуха и до 42 степена Целзијусова, па су грађани позвани на опрез, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Издато је упозорење на врхунац топлотног таласа, а очекује се даљи пораст температуре и врло топло вријеме. Према подацима овог завода, данас ће у Републици Српској бити од 35 до 40 степени Целзијусових. Од сутра до четвртка, 6. августа, очекују се и до 42 степена Целзијусова. Од петка до понедјељка, 7. до 10. августа, прогнозирана је максимална температура ваздуха од 32 до 39 степени Целзијусових.

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