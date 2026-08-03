Logo

Хитно се огласили метеоролози: Термометри ће дивљати наредних дана

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:37

Коментари:

0
Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Miguel Oses

Топлотни талас у Републици Српској трајаће до 10. августа, уз температуру ваздуха и до 42 степена Целзијусова, па су грађани позвани на опрез, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Издато је упозорење на врхунац топлотног таласа, а очекује се даљи пораст температуре и врло топло вријеме.

Према подацима овог завода, данас ће у Републици Српској бити од 35 до 40 степени Целзијусових.

Од сутра до четвртка, 6. августа, очекују се и до 42 степена Целзијусова.

Од петка до понедјељка, 7. до 10. августа, прогнозирана је максимална температура ваздуха од 32 до 39 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме

врућине

дугорочна временска прогноза

Температура

Коментари (0)

Прочитајте више

Фрешвејв фестивал

Култура

Наука иза фестивалске енергије: Зашто хиљаде људи истовремено осјећају исто?

45 мин

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић стигли су на туристичко одредиште Јањске отоке у Шипову, гдје је за њих и бројне званице организовано заједничко дружење и весеље.

БиХ

Додик и Вучић на весељу у Шипову

48 мин

0
Пас завезан на ланцу.

Регион

Ухапшен човјек који је мучио пса до смрти

50 мин

0
Шина Батори деформисана након шамарања у Београду

Остали спортови

Деформисана: Мађарица показала лице након шамарања у Београду

59 мин

0

Више из рубрике

Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.

Друштво

Колона аутомобила дужа од 10 километара у овом дијелу БиХ

2 ч

0
Снимак Бањалуке из ваздуха

Друштво

Будите спремни: Цијела БиХ под упозорењем, не само данас

3 ч

0
Раздвојио воду, спасавао од глади: Чуда Светог Језекиља задивљују вјернике

Друштво

Раздвојио воду, спасавао од глади: Чуда Светог Језекиља задивљују вјернике

5 ч

0
Преваре на интернету, илустрација

Друштво

Добојска полиција стала на пут интернет преварантима

15 ч

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима