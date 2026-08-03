Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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У Службеном гласнику БиХ објављен је цјеновник означавања течних нафтних горива, што би, буду ли трошкови пренесени на крајње потрошаче, могло довести до новог повећања цијена горива.
Према објављеном цјеновнику, означавање 1.000 литара горива коштаће 33,18 КМ без ПДВ-а, односно 38,82 КМ с урачунатим порезом. То значи да би цијена горива могла бити виша за око 3,88 фенинга по литри.
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Осим цијене означавања, утврђени су и трошкови додатних услуга. Поновљено арбитражно лабораторијско испитивање по жалби коштаће 1.200 КМ без ПДВ-а, док ће узорковање и анализа концентрације маркера по ванредном захтјеву износити 800 КМ. С урачунатим ПДВ-ом, те ће услуге коштати 1.404, односно 936 КМ, преноси "Индикатор.ба".
Посао означавања горива на период од пет година додијељен је конзорцијуму који предводи америчка компанија "Аутентикс", заједно с компанијама из Сарајева, Љубушког и Зворника, након конкурса који је расписало Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.
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Означавање горива подразумијева додавање посебних хемијских маркера како би се утврдили намјена и порески статус горива. Заговорници ове мјере сматрају да ће придонијети сузбијању сиве економије, смањењу продаје неквалитетног горива и повећању пореских прихода.
Са друге стране, противници упозоравају да би увођење система могло довести до додатног раста цијена горива, али и стварања већих гужви на граничним прелазима, истичући да се таква пракса примјењује у малом броју европских држава.
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