Славне луксузне продавнице зјапе празне: Пад продаје погодио модне гиганте

Аутор:АТВ редакција
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Пад продаје долази уочи објаве полугодишњих резултата водећих луксузних групација, међу којима су ЛВМХ, Керинг и Ермес.
Радници кажу да се у свлачионицама говори искључиво о лошој ситуацији, а многи страхују за своја радна мјеста.
Иако број туриста у Паризу расте, међу њима недостају традиционално најважнији купци луксузних производа. Број кинеских туриста и даље је знатно мањи него прије пандемије, руских готово да нема од почетка рата у Украјини, док су посјетиоци из земаља Персијског залива рјеђи због сукоба на Блиском истоку.
Американци, који чине највећу групу страних туриста у Француској, и даље долазе у великом броју, али се очекује да ће ове године трошити мање. Јачање евра и континуирани раст цијена луксузних производа учинили су куповину знатно скупљом. Према процјенама консултантске куће "Баин & Цомпанy", цијене култних торби појединих марки између 2019. и 2025. године порасле су у просјеку за 50 до 70 одсто.
Високе цијене већ су имале озбиљне посљедице за цијели сектор. Заједничка анализа куће "Баин & Цомпанy" и италијанског удружења произвођача луксузне робе "Алтагамма" показује да је индустрија од 2023. године изгубила око 70 милиона купаца широм свијета.
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Тржиште луксузне робе, процијењено на 358 милијарди евра у 2025. години, прошле године је пало за два одсто, док се за 2026. очекује тек скроман раст од два до четири одсто.
Промјене осјећају и продавци. Некада су купци чекали у реду за улазак у кабине за пресвлачење, док данас запослени сатима чекају прве муштерије. Истовремено, онлајн продаја додатно смањује промет у физичким продавницама те данас чини око четвртине укупног тржишта. Многи купци унапријед проуче колекције на друштвеним мрежама, па рјеђе траже савјете продаваца.
Посљедица су и ниже зараде радника. Некада су, захваљујући провизијама, искусни продавци могли годишње зарадити и до 40.000 евра нето, док су укупна мјесечна примања у продаји кожне галантерије достизала између 4.000 и 5.000 евра. Данас су почетне бруто плате нових радника око 2.000 евра, док су раније износиле приближно 3.000 евра.
Велике луксузне групације већ спроводе мјере штедње:
Према наводима француских медија, "Гучи" (Gucci) намјерава напустити своје продајне просторе у паришким робним кућама "Галериес Лафаyетте" и "Самаритаине" те постепено затворити поједине одјеле до краја године, уз могућност прерасподјеле дијела запослених.
Упркос кризи у дијелу сектора, највећи и финансијски најснажнији луксузни брендови настављају да улажу у престижне локације у Паризу.
Како закључује лист *Ле Монде*, брендови Ермес, Картије, Луи Витон, Тифани, Ролекс, Макс Мара, Монблан и Миу Миу настављају с отварањем нових продавница или проширењем постојећих простора на најпознатијим паришким луксузним адресама, преноси Вечерњи.хр.
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