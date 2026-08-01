Logo

Славне луксузне продавнице зјапе празне: Пад продаје погодио модне гиганте

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:46

Коментари:

0
Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Пад продаје долази уочи објаве полугодишњих резултата водећих луксузних групација, међу којима су ЛВМХ, Керинг и Ермес.

Радници кажу да се у свлачионицама говори искључиво о лошој ситуацији, а многи страхују за своја радна мјеста.

Иако број туриста у Паризу расте, међу њима недостају традиционално најважнији купци луксузних производа. Број кинеских туриста и даље је знатно мањи него прије пандемије, руских готово да нема од почетка рата у Украјини, док су посјетиоци из земаља Персијског залива рјеђи због сукоба на Блиском истоку.

Американци, који чине највећу групу страних туриста у Француској, и даље долазе у великом броју, али се очекује да ће ове године трошити мање. Јачање евра и континуирани раст цијена луксузних производа учинили су куповину знатно скупљом. Према процјенама консултантске куће "Баин & Цомпанy", цијене култних торби појединих марки између 2019. и 2025. године порасле су у просјеку за 50 до 70 одсто.

Индустрија изгубила десетине милиона купаца

Високе цијене већ су имале озбиљне посљедице за цијели сектор. Заједничка анализа куће "Баин & Цомпанy" и италијанског удружења произвођача луксузне робе "Алтагамма" показује да је индустрија од 2023. године изгубила око 70 милиона купаца широм свијета.

Полиција Србија

Србија

У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току

Тржиште луксузне робе, процијењено на 358 милијарди евра у 2025. години, прошле године је пало за два одсто, док се за 2026. очекује тек скроман раст од два до четири одсто.

Промјене осјећају и продавци. Некада су купци чекали у реду за улазак у кабине за пресвлачење, док данас запослени сатима чекају прве муштерије. Истовремено, онлајн продаја додатно смањује промет у физичким продавницама те данас чини око четвртине укупног тржишта. Многи купци унапријед проуче колекције на друштвеним мрежама, па рјеђе траже савјете продаваца.

Ниже зараде и мјере штедње

Посљедица су и ниже зараде радника. Некада су, захваљујући провизијама, искусни продавци могли годишње зарадити и до 40.000 евра нето, док су укупна мјесечна примања у продаји кожне галантерије достизала између 4.000 и 5.000 евра. Данас су почетне бруто плате нових радника око 2.000 евра, док су раније износиле приближно 3.000 евра.

Велике луксузне групације већ спроводе мјере штедње:

  • ЛВМХ је најавио смањење трошкова како би очувао профитабилност.
  • Керинг планира затворити најмање 250 продавница широм свијета током 2025. и 2026. године.

Према наводима француских медија, "Гучи" (Gucci) намјерава напустити своје продајне просторе у паришким робним кућама "Галериес Лафаyетте" и "Самаритаине" те постепено затворити поједине одјеле до краја године, уз могућност прерасподјеле дијела запослених.

Најјачи брендови ипак улажу

Упркос кризи у дијелу сектора, највећи и финансијски најснажнији луксузни брендови настављају да улажу у престижне локације у Паризу.

Како закључује лист *Ле Монде*, брендови Ермес, Картије, Луи Витон, Тифани, Ролекс, Макс Мара, Монблан и Миу Миу настављају с отварањем нових продавница или проширењем постојећих простора на најпознатијим паришким луксузним адресама, преноси Вечерњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шопинг

мода

Продавница

Француска

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току

3 ч

0
овце стадо животиње

Друштво

Потврђена три случаја бруцелозе код људи

3 ч

0
Пјевач Саша Матић у карираном сакоу и браон кошуљи гостује у емисији.

Сцена

Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош

3 ч

0
Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Економија

Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

3 ч

0

Више из рубрике

Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Економија

Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

3 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Расту цијене нафте због нових тензија између САД и Ирана

21 ч

0
Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Економија

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

23 ч

0
Бема Бањалука је позната фабрика обуће

Економија

Да ли ће се америчке царине за ЕУ одразити и на наше тржиште?

2 д

0

  • Најновије

20

06

Додик: Српско страдање у "Олуји" не смије бити заборављено

19

53

Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

19

41

Десето јубиларно дружење Марковића "Заједно у родном крају"

19

34

Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

19

25

Бањалука за развој пољопривреде и села издвојила 1,7 милиона марака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима