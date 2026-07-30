Да ли ће се америчке царине за ЕУ одразити и на наше тржиште?

Аутор:Маријана Ивељић
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Америчке царине уведене ЕУ, индиректно ће се одразити и на наше тржиште. Произвођачи обуће из Републике Српске који извозе робу на европско тржиште већ су спремни за мање наруџби.
"То нама значи мање наруџби, мање посла и већа угроженост за радна мјеста тако да то није добро ни за Европу, а Европа је већ у колапсу и ми то већ пар година осјетимо поготово индустрија обуће. У њемачкој су људи имали по осам пари ципела годишње да купују, 100 милиона пута осам, сада су пали на три пара", рекао је Маринко Умичевић, директор фабрике обуће "БЕМА".
Иако међу земљама које су погођене новим царинама нема држава западног Балкана, нашу привреду неће заобићи посљедице овога. Може доћи до смањења робе на тржиште ЕУ.
"Већ сада осјећа се да наши произвођачи обуће који у радили за њемачке купце и имају смањене наруџбе управо зато што је мањи пласман њемачке обуће на тржиште Америке", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
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Погођена је и аутомобилска индустрија, а самим тим и наши привредници из те области.
"Већ сада фолксваген због Америке, Кине, Русије планира да отпусти око 100.000 људи. То ће утицати индиректно на нас јер постојала су доста значајне компаније које су биле у ланцу снабдијевања аутомобилске индустрије западне Европе", додао је Рачић.
Могући разлози што земље западног Балкана нису на листи нових царина јесу што је нова америчка администрација покренула стратешки дијалог са Србијом о економском партнерству, а слични разговори воде се и у БиХ гдје желе реализовати више пројеката, међу којима је и Јужна гасна интерконекција. Без обзира, утицаће ово и на земље Балкана с обзиром на све већу спољнотрговинску размјену са Европом.
"Уколико дође то отежаног извоза одређених роба и добара ка тржишту САД-а сви инпути који се користе из нашег подручја за производњу финалних производа из ЕУ који се даље продају биће доведени у питање у смислу да ли ће се продавати исте количине производа да ли ће бити одложене инвестиционе активности европских партнера и да ли ће можда размишљати о реалоцирању тржишта", рекао је Вељко Мијушковић, професор на Економском факултету у Београду.
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Нове мјере односе се на земље које заједно чине чак 99,4 одсто америчког увоза. Као разлог за увођење нових царина наведене су наводне злоупотребе присилног рада у производњи робе намијењене извозу у САД.
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