"Електропривреда најповољнији снабдјевач електричном енергијом"

Аутор:АТВ редакција
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Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић изјавио је да је ово предузеће и даље најповољнији снабдјевач електричном енергијом у региону, истичући да су цијене за привреду и грађане Републике Српске знатно ниже у односу на земље окружења.
Петровић је навео да цијена електричне енергије за привреду у Републици Српској износи 75 евра по мегават-часу, док је у Федерацији БиХ 96 евра, у Србији од 110 до 136 евра, а у Хрватској и Словенији око 130 и 150 евра по мегават-часу.
Према његовим ријечима, електрична енергија за домаћинства се просјечно продаје по цијени од 39,64 евра по мегават-часу, што значи да се 1.000 киловат-часова плаћа око 77,7 КМ.
Петровић је истакао да цијене електричне енергије нису повећаване за привреду већ двије године, нити су у том периоду мијењане цијене за грађане.
"Грађани врло добро знају колики су рачуни за електричну енергију и желим да се захвалим грађанима Републике Српске који рационално троше електричну енергију", рекао је Петровић новинарима у Требињу.
Он је истакао да 84 одсто грађана троши испод 350 киловат-сати електричне енергије мјесечно, те да рационална потрошња омогућава да "Електропривреда Републике Српске" има могућност да пласира своју енергију.
Петровић је навео да је електроенергетски биланс усвојен у септембру 2025. године за 2026. годину, а пословања зависе од реализације тог биланса.
"По нашем билансу, ако се оствари производња у двије термоелектране, и ако се оствари просјечна хидрологија у три хидроелектране, матично предузеће ће бити у плусу 83 милиона КМ. У случају да се не оствари та производња, ми морамо недостајућу енергију да купимо на спољном тржишту", појаснио је Петровић.
Он је објаснио да, уколико Термоелектрана "Угљевик" од 12 мјесеци планира да ради 10 мјесеци, а ради пет мјесеци, у том случају "Електропривреда" мора да пет мјесеци ту енергију набави на спољном тржишту, гдје су цијене много више од цијене домаће електричне енергије.
"Једино добру цијену можемо постићи са `Хидроелектранама на Требишњици` које имају акумулацију и које могу да произведу електричну енергију када је потребна и кад су цијене велике", рекао је Петровић.
Он је указао на то да је хидрологија лоша у посљедњих мјесец дана, да је акумулација Билећко језеро у минусу десет метара испод плана, али је напоменуо да је први квартал био рекордан.
"Остварили смо невјероватан плус, биле су рекордне кише које су нам напуниле празну акумулацију Билећа и омогућиле да можемо да креирамо добре резултате", рекао је Петровић, преноси Срна.
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