Крај златног бума? Аналитичари снизили прогнозе, камате руше цијену

Аутор:АТВ редакција
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Први пут од краја 2023. године аналитичари су снизили прогнозе цијена злата због раста каматних стопа у САД, али куповина централних банака спречава већи пад.
Британска агенција Ројтерс преноси да су аналитичари први пут од краја 2023. године снизили годишње прогнозе цијене злата. Пад очекивања услиједио је након што је ово племенити метал изгубио око 22 одсто вриједности у односу на рекордни ниво из јануара. Притисак на цијену изазван је растом инфлационих очекивања усљед сукоба на Блиском истоку, што је повећало вјероватноћу одржавања виших каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама, које иначе умањују привлачност улагања у злато.
Према анкети у којој је учествовало 29 аналитичара и трговаца, просјечна прогнозирана цијена злата за 2026. годину снижена је на 4.509 долара по унци, са претходно очекиваних 4.916 долара. Истовремено, прогноза за 2027. годину смањена је на 4.610 долара по унци.
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Упркос корекцији, стручњаци оцјењују да дугорочни изгледи остају повољни због геополитичких тензија, фискалних ризика и наставака диверзификације девизних резерви. Очекује се да ће централне банке наставити са куповином злата, што ће пружити стабилну подршку тржишту. С друге стране, потражња за златним накитом у Индији и Кини остаје слаба, док је Индија додатно повећала увозне дажбине са шест на 15 одсто ради заштите девизних резерви.
Аналитичари су истовремено снизили и прогнозу просјечне цијене сребра за 2026. годину на 72 долара по унци, усљед слабије индустријске активности и успоравања потражње из сектора соларне енергије. Ипак, дугорочни раст потражње за сребром очекује се захваљујући експанзији вјештачке интелигенције, електричних возила и обновљивих извора енергије, преноси Б92.
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