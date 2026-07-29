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Изненада преминуо Маријо Јакић, имао је свега 26 година

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 21:43

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Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Маријо Јакић (26), хрватски полицајац и фудбалер из Руновића, преминуо је ове недјеље а трагичну вијест су пренијели хрватски медији.

Узрок смрти фудбалера још увијек није познат.

Огласио се и његов клуб, Хрватска из Змијаваца.

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Друштво

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"Са великом тугом се опраштамо од нашег бившег играча који нас је изненада напустио. Наше искрено саучешће његовој породици, колегама и пријатељима. Почивај у миру", поручио је клуб о Марију Јакићу.

Огласио се и клуб Мрачај Руновић.

"Са великом тугом и болом опраштамо се од нашег земљака и бившег играча нашег клуба који нас је изненада напустио. Наше искрено саучешће његовој породици, колегама и пријатељима. Заувијек ћеш остати у нашим срцима. Почивај у миру", написали су.

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Тагови :

Маријо Јакић

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Хрватска

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