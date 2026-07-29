Изненада преминуо Маријо Јакић, имао је свега 26 година

Аутор:АТВ редакција
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Маријо Јакић (26), хрватски полицајац и фудбалер из Руновића, преминуо је ове недјеље а трагичну вијест су пренијели хрватски медији.
Узрок смрти фудбалера још увијек није познат.
Огласио се и његов клуб, Хрватска из Змијаваца.
Друштво
На Огњену Марију једна намирница је неизбјежна
"Са великом тугом се опраштамо од нашег бившег играча који нас је изненада напустио. Наше искрено саучешће његовој породици, колегама и пријатељима. Почивај у миру", поручио је клуб о Марију Јакићу.
Огласио се и клуб Мрачај Руновић.
"Са великом тугом и болом опраштамо се од нашег земљака и бившег играча нашег клуба који нас је изненада напустио. Наше искрено саучешће његовој породици, колегама и пријатељима. Заувијек ћеш остати у нашим срцима. Почивај у миру", написали су.
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