Влаховић оставио на чекању огромну плату због Барселоне

Аутор:АТВ редакција
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Турци нуде право богатство, али Душан Влаховић наводно има други план. Српски голгетер наводно држи Бешикташ на чекању, јер се нада позиву велике Барселоне.
Од 1. јула Влаховић је без уговора и може без обештећења да бира нову средину. Управо због тога интересовање за српског репрезентативца не јењава, али према писању турских и италијанских медија, једина конкретна понуда која је тренутно на његовом столу долази из Истанбула. Бешикташ је спреман да учини све како би га довео међу црно-бијеле.
Према наводима Спортмедиасета, које преносе турски медији, Бешикташ нуди Влаховићу трогодишњи уговор вриједан чак 13,5 милиона евра по сезони, уз огроман бонус за потпис и пратеће провизије, па би комплетан посао могао да достигне вриједност од око 70 милиона евра. Влаховићев менаџер Дарко Ристић очекује се у Истанбулу на завршним разговорима са челницима турског великана.
Међутим, посао је далеко од завршеног.
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Шпански и британски медији тврде да је српски нападач практично ставио преговоре са Бешикташем на чекање, јер се нада позиву из Барселоне. Наводно је спреман да прихвати и мању плату само како би обукао дрес каталонског гиганта, који види као идеалну дестинацију за наставак каријере.
То је, како пишу турски медији, изазвало нервозу у Истанбулу. У Бешикташу су свјесни да финансијски могу да понуде много више од Барселоне, али исто тако знају да се са угледом и историјом каталонског клуба тешко може такмичити. Управо зато желе одговор што прије, док Влаховић и његов тим и даље чекају развој ситуације на тржишту.
У међувремену, Барселона још није послала званичну понуду, а главни разлог су финансијска ограничења клуба. Ипак, Влаховић очигледно не жели да затвори врата могућности да каријеру настави на "Ноу Кампу", чак и ако би то значило да заради знатно мање него у Турској.
(Курир)
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