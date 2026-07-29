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Дјечак (12) из Србије извучен из мора без свијести: Драма на Халкидикију

29.07.2026 14:29

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Халкидики Грчка
Фото: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

Дванаестогодишњи дјечак из Србије извучен је без свијести из мора у области Ханиоти, на Халкидикију у Грчкој, објавио је портал Protothema.gr.

Спасиоци су му одмах пружили прву помоћ и започели кардиопулмоналну реанимацију (ЦПР), након чега су успели да га поврате.

Затим је возилом хитне помоћи (ЕКАБ) превезен у Дом здравља у Касандрији.

Због његовог здравственог стања, љекари су процијенили да је неопходно да буде пребачен у болницу Ипократеио у Солуну.

(Телеграф)

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