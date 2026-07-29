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Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:40

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Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина
Фото: Instagram/mmijatovic_official

Тужилац Основног јавног тужилаштва у Сомбору је у сарадњи са припадницима Полицијске управе у Сомбору извршио увиђај на пружном прелазу Оџаци - Лалић, гд‌је је у понед‌јељак, 27. јула, воз ударио у аутомобил, у којем су погинули мајка и син.

Наиме, како преноси Телеграф, Тужилаштво Основног јавног тужилаштва у Сомбору, у сарадњи са припадницима Полицијске управе у Сомбору, спроводи обимне радње на прикупљању свих доказа, изузимању снимака са надзорних камера и провјери функционисања сигнализације на пружном прелазу како би се утврдиле све тачне околности под којима је дошло до стравичне несреће у којој су угашена три живота.

У наставку поступка од надлежних органа и служби биће прибављена комплетна документација која се односи на техничко стање и начин функционисања уређаја на самом прелазу, а наложена су и одговарајућа вјештачења.

Кренула на труднички преглед, син био у сједишту

Како пише овај медиј, стравична несрећа догодила се 27. јула, око 9 часова ујутру, на пружном прелазу између Оџака и Лалића. У аутомобилу марке фијат налазила се Викторија Стојков (27) и њен трогодишњи син.

Како сазнаје Телеграф, Викторија је била у седмом мјесецу трудноће и чекала је своје треће дијете. Кобног јутра кренула је из свог мјеста на редовни љекарски преглед у Оџаке, а са њом је био и син којег је уредно смјестила у д‌јечје сједиште на задњој клупи.

Воз вукао аутомобил више од 100 метара

Према незваничним информацијама из истраге, сумња се да је аутомобил на пружном прелазу покушао да заобиђе спуштену рампу у тренутку када је наилазио путнички воз. Налетио је на возилом пуном брзином, удар је био силовит.

Од јачине удара, воз је смрскани аутомобил гурао испред себе више од 100 метара прије него што је успио да се заустави. За трудницу и њеног трогодишњег сина, нажалост, није било спаса, љекари хитне помоћи по доласку на лице мјеста могли су само да констатују смрт.

Истрага у току: Провјеравају се "црна кутија" и камере

Дежурни тужилац и припадници полиције одмах су обавили увиђај и обезбиједили мјесто несреће. Поред провјере исправности пружног система и рампе, наложено је и техничко вјештачење путничког возила, као и очитавање ЦДР уређаја (тзв. "црне кутије" аутомобила) како би се прецизно утврдила брзина кретања непосредно прије контакта.

Очекује се да ће анализа изузетих видео-снимака и налаза вјештака дати коначан одговор на питање како је дошло до ове незапамћене трагедије која је потресла читаву Србију.

Мјештани у шоку након трагедије

Како пишу Вечерње новости, мјештани Куле су дубоко потресени трагедијом која је задесила породицу младе жене, која је ускоро требало да трећи пут постане мајка, те кажу да јој је можда нешто у том моменту одвратило пажњу и да није чула нити вид‌јела да наилази воз.

"Код куће је тог јутра оставила бебу од годину дана и са старијим сином ишла да преконтролише трудноћу код лекара у Оџацима", каже једна мјештанка Куле.

"Страшна је ово несрећа. Мало дете, беба, остало је без мајке. Верујемо да ће се истрагом утврдити због чега се десила ова велика трагедија", каже мјештанка.

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Тагови :

Оџак

Саобраћајна несрећа

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