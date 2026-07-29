Трагична смрт на планини: Тинејџер покушавао да спасе млађег брата када га је погодила муња

Аутор:АТВ редакција
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Тинејџер из америчке савезне државе Колорадо погинуо је након што га је погодила муња током планинарења на планини Маунт Блу Скај, док је покушавао да заштити свог млађег брата!
Службе јавне безбједности округа Клир Крик примиле су 26. јула око 13,22 часа по локалном времену дојаву да је на врху планине Маунт Блу Скај удар муње можда повредио једну особу, наводи се у саопштењу канцеларије окружног шерифа.
Док је више хитних служби било на путу ка мјесту догађаја, власти су примиле другу дојаву којом је потврђено да је једна особа на врху планине заиста повређена усљед удара муње, пренио је УСА Тодаy.
Чувари парка Denver Mountain Parks одмах су по доласку на планину започели мјере оживљавања, али младићу није било спаса, саопштила је канцеларија шерифа. Канцеларија мртвозорника округа Клир Крик касније је идентификовала жртву као 15-годишњег Левија Стробола.
Друга повређена особа, идентификована као млађи брат настрадалог тинејџера, хеликоптером службе Flight For Life Colorado превезена је у болницу у подручју Денвера, наводи канцеларија шерифа.
Према наводима шерифове канцеларије, браћа су планинарила у групи од пет особа. Двојица мушкараца из групе задобила су лакше повреде и нису превезени у болницу.
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"Заједно изражавамо најдубље саучешће породици, најближима и свим жртвама ове трагедије. Љубазно молимо да се поштује приватност жртава и њихових породица", наводи се у саопштењу канцеларије шерифа.
Маунт Блу Скај је планински врх висок око 4.348 метара у Стеновитим планинама, око 64 километра западно од Денвера. Рекреативно подручје Маунт Блу Скај сваке године посети више од 100.000 људи, према подацима Америчке шумарске службе.
У саопштењу које је подијелила канцеларија шерифа округа Клир Крик, породица Стробол описала је Левија као „неизмерно вољеног“ сина, брата, члана породице и пријатеља, чији је живот био обликован хришћанском вјером.
"Наша породица је сломљена изненадном смрћу нашег вољеног Левија, којег је јуче на планини Маунт Блу Скај погодила муња", навела је породица у саопштењу.
"Донио је неизмјерну радост свијету и животима свих који су га познавали. У својим посљедњим тренуцима Леви је показао храброст и несебичност које су обиљежиле његов живот, покушавајући да заштити свог млађег брата, који је био са њим на планини. Био је храбар и брижан брат и заувијек ћемо памтити оданост коју је показивао према онима које је волио", додаје се у саопштењу.
Породица Стробел је рекла да су "захвални на саосјећању, молитвама и подршци" која им је пружена. Породица је замолила јавност за приватност и простор док тугују.
Тинејџеров млађи брат хоспитализован након удара грома.
Инцидент се догодио док је Стробел планинарио са својим млађим братом, Џејсом, и његовим пријатељима, према ГоФаунМи страници организованој за подршку породици.
15-Year-Old Killed by Lightning Strike Spent Final Moments Trying to Protect Younger Brother, Family Says https://t.co/YRh6bzlRbL— People (@people) July 28, 2026
Стробелов брат је тешко повређен у инциденту, али се његово стање "побољшало током ноћи, а породица остаје пуна наде док он наставља пут опоравка".
Родитељи тинејџера су дугогодишњи чланови заједнице Ири, предграђа Денвера, и "остају уз Џејса док истовремено тугују због разарајућег губитка Левија и подржавају своја друга два сина".
ГоФаундМи страница наводи да ће донације помоћи у покривању медицинских трошкова, трошкова сахране, савјетовања и других неочекиваних трошкова у наредним мјесецима.
Посљедњи смртни случај од удара грома у САД у 2026. години
Леви Стробол је шеста особа која је погинула у пријављеном удару грома у Сједињеним Државама до сада ове године, према Националном савјету за безбједност од удара грома.
Најмање седам људи је погинуло у инцидентима са ударом грома до 27. јула, укључујући човјека који је планинарио на популарном планинском врху у Јути и човека који је погођен у води код плаже Форт Мајерс на Флориди почетком овог мјесеца.
Прошле године, 21 особа је погинула у удару муње у САД, а годину дана раније, још 14 је умрло. Вјероватноћа да вас удари гром током процијењеног животног вијека од 80 година је око 1 према 20.000.
(телеграф)
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