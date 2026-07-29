Мурињо одлучио: Ко напушта Реал Мадрид, а кога жели у тиму

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих неколико седмица љетног прелазног рока биће врло заузете за Реал Мадрид, јер се фокусирају на доласке и одласке играча. Челници клубова су спремни отпустити неколико играча првог тима.
До сада су једини старији играчи који су овог љета напустили Реал Мадрид Дани Себајос са којим је раскинут уговор и Фран Гарсија који је продат Реал Бетису. Обојицу је нови главни тренер Хозе Мурињо сматрао вишком.
Реал Мадрид је идентификовао чак шест играча који могу напустити клуб прије затварања љетног прелазног рока. Раул Асенсио, Едуардо Камавинга и Франко Мастантуономогу то учинити након што им је Мурињо рекао да нису у његовим плановима за предстојећу сезону, док ће се разматрати и понуде за Ферланда Ферланда Мендија, Ендрика и Гонзала Гарсију.
Замјене би биле потребне у случају одређених одлазака.
Реал Мадрид ради на довођењу Јана Диомандеа и Родрија, али ако би се растали с одређеним играчима, тражила би се замјена.
Мурињо жели да Асенсио оде како би дошао нови стопер, док ће такођер захтијевати да се доведе још један нападач ако Гонзало на крају буде.
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