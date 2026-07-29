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Додик: Вучји До свједочи о славној прошлости и спремности на највећу жртву

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:53

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Додик на Вучијем Долу
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик истакао је данас да је Вучји до мјесто које свједочи о славној прошлости, о јунаштву, храбрости, спремности на највећу жртву.

Додик, који је данас присуствовао литургији коју је Његова светост патријарх српски Порфирије поводом 150 година од Битке на Вучијем долу служио у Храму свештеномученика Атиногена, подсјетио је да је прије 150 година на овој заравни извојевана одлучујућа побједа над турском војском - побједа која је била вјесник слободе.

"Данас се са поносом сјећамо једног од најславнијих догађаја наше историје, који је надахнуо многе генерације да бране и чувају слободу", истакао је Додик.

Вучији до је мјесто гдје се сабљама и крвљу ковала слобода. Турску војску, са око 45.000 војника, распоређену у 24 батаљона са 12 топова предводио је Мухтар-паша, а српске снаге са око 14.000 бораца наступале су у 17 црногорских и 11 херцеговачких батаљона са четири топа.

У Бици на Вучијем долу погинуло је и рањено више од 4.000 Турака, убијен је Селим-паша, три миралаја /пуковника/, 168 других официра, а заплијењено око 3.000 пушака и 21 застава.

Црногорско-херцеговачки губици били су 70 погинулих и 118 рањених. Велика побједа на Вучијем долу одјекнула је Европом. Руски цар Александар други наградио је орденом књаза Николу, као и команданте војводе Божа Петровића, Петра Вукотића, Илију Пламенца и Марка Миљанова.

Битка на Вучијем долу наговијестила је коначан одлазак Османске царевине из црногорско-херцеговачких брда, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Битка на Вучјем долу

Никшић

Република Српска

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