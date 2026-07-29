Додик: Вучји До свједочи о славној прошлости и спремности на највећу жртву

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је данас да је Вучји до мјесто које свједочи о славној прошлости, о јунаштву, храбрости, спремности на највећу жртву.
Додик, који је данас присуствовао литургији коју је Његова светост патријарх српски Порфирије поводом 150 година од Битке на Вучијем долу служио у Храму свештеномученика Атиногена, подсјетио је да је прије 150 година на овој заравни извојевана одлучујућа побједа над турском војском - побједа која је била вјесник слободе.
"Данас се са поносом сјећамо једног од најславнијих догађаја наше историје, који је надахнуо многе генерације да бране и чувају слободу", истакао је Додик.
Вучји до је мјесто које свједочи о славној прошлости, о јунаштву, храбрости, спремности на највећу жртву.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 29, 2026
Прије 150 година на овој заравни извојевана је одлучујућа побједа над турском војском, побједа која је била вјесник слободе.
Данас се с поносом сјећамо једног од… pic.twitter.com/rLe5T9I0LR
Вучији до је мјесто гдје се сабљама и крвљу ковала слобода. Турску војску, са око 45.000 војника, распоређену у 24 батаљона са 12 топова предводио је Мухтар-паша, а српске снаге са око 14.000 бораца наступале су у 17 црногорских и 11 херцеговачких батаљона са четири топа.
У Бици на Вучијем долу погинуло је и рањено више од 4.000 Турака, убијен је Селим-паша, три миралаја /пуковника/, 168 других официра, а заплијењено око 3.000 пушака и 21 застава.
Црногорско-херцеговачки губици били су 70 погинулих и 118 рањених. Велика побједа на Вучијем долу одјекнула је Европом. Руски цар Александар други наградио је орденом књаза Николу, као и команданте војводе Божа Петровића, Петра Вукотића, Илију Пламенца и Марка Миљанова.
Битка на Вучијем долу наговијестила је коначан одлазак Османске царевине из црногорско-херцеговачких брда, преноси Срна.
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