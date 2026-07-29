Пуховац: Снабдијевање горивом у Српској стабилно, нема разлога за забринутост

Аутор:АТВ редакција
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Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац и главни републички тржишни инспектор Васо Јанковић одржали су данас, 29. јула 2026. године, састанак са представницима дистрибутера и трговаца нафтом и нафтним дериватима.
Током састанка разматрано је актуелно стање на тржишту нафтних деривата у Републици Српској, као и утицај промјена цијена сирове нафте на свјетском тржишту на цијене нафтних деривата и пословање привредних субјеката у овој области. Такође, наглашен је значај континуираног дијалога институција и привреде с циљем очувања стабилности тржишта и обезбјеђивања уредног снабдијевања.
Представници дистрибутера и трговаца потврдили су да је снабдијевање тржишта Републике Српске нафтом и нафтним дериватима стабилно и уредно, те да не постоје разлози за забринутост када је ријеч о снабдијевању до краја године.
Саговорници су оцијенили да је сарадња институција Републике Српске и дистрибутера и трговаца нафтом и нафтним дериватима у протеклом периоду била отворена и партнерска. Посебно је истакнута успјешна реализација мјере поврата 0,10 КМ по литру горива за грађане и привреду, у чијој су реализацији учествовали готово сви привредни субјекти који послују у овој дјелатности, чиме су дали значајан допринос њеној успјешној примјени.
Током састанка је истакнуто да на кретање цијена горива, осим цијене сирове нафте на свјетском тржишту, утичу и цијене готових нафтних деривата које формирају рафинерије. Дистрибутери у Републици Српској набављају готове деривате, због чега промјене берзанских цијена сирове нафте нису једини фактор који утиче на коначну цијену горива.
На основу детаљне анализе тржишта нафтних деривата, констатовано је да Република Српска тренутно има најниже цијене горива у региону. Цијене дизела у Републици Српској тренутно се крећу од 3,05 КМ до 3,30 КМ, док цијене у региону иду и до 3,74 КМ.
Са састанка је поручено да ће Министарство трговине и туризма Републике Српске и Републичка управа за инспекцијске послове и у наредном периоду наставити појачан надзор над тржиштем, с посебним акцентом на контролу поштовања прописаних ограничења маржи у промету нафтних деривата, које су од 2021. године ограничене на 0,06 КМ по литру у велепродаји и 0,25 КМ по литру у малопродаји нафтних деривата.
Истакнуто је да ће надлежне институције досљедно спроводити законске прописе и наставити са инспекцијским контролама како би били заштићени интереси грађана и привреде, те обезбијеђени равноправни услови пословања за све дистрибутере и трговце нафтом и нафтним дериватима који своју дјелатност обављају у складу са законом.
Министарство трговине и туризма Републике Српске наставиће, у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске послове и представницима привреде, да прати кретања на домаћем и свјетском тржишту, те благовремено предузима мјере из своје надлежности ради очувања стабилности тржишта и заштите животног стандарда грађана, саопштено је након одржаног састанка.
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