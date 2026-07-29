Нови шок дочекао возаче на бензинским пумпама

Аутор:АТВ редакција
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Нови шок дочекује из дана у дан возаче на бензинским пумпама у цијелој Босни и Херцеговини, па тако и у Сарајеву, гдје су цијене на појединим мјестима издивљале.
Цијене горива на бензинским пумпама у Сарајеву настављају расти, а најновији подаци показују да је дизел на појединим продајним мјестима већ премашио цијену од 3,4 КМ по литру.
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Према просјеку цијена за сриједу, 29. јули 2026. године, најнижа цијена дизела у Сарајеву износи 3,15 КМ по литру, просјечна 3,26 КМ, док се највиша пење на 3,43 КМ.
Када је ријеч о бензину, Супер 95 се продаје по цијенама од 2,75 до 3,06 КМ, док просјечна цијена износи 2,88 КМ по литру. Супер 98 кошта између 2,89 и 3,25 КМ, уз просјек од 3,02 КМ. Аутогас (ЛПГ) се креће од 1,25 до 1,49 КМ, односно просјечно 1,35 КМ по литру.
Нови раст цијена горива долази након повећања цијене барела нафте на свјетском тржишту, а стручњак за енергетику Алмир Бечаревић раније је за портал "Радиосарајево.ба" упозорио да би се овај тренд могао наставити.
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"Ово је резултат пораста цијене барела нафте на свјетском тржишту. Дистрибутери и сви усклађују цијене са тим порастом, што значи да ће цијене деривата засигурно поскупјети и ићи преко 3 КМ. Ово су сада реалне цијене, односно оне које су повезане с порастом цијена барела нафте", упозоравао је Бечаревић.
Он је упозорио да би евентуална нова ескалација сукоба на Блиском истоку могла додатно погоршати ситуацију, посебно због значаја регије за глобално снабдијевање енергентима.
"Што се тиче прогнозе за даље у Босни и Херцеговини, тешко је процијенити, али с обзиром на ситуацију која је на Блиском истоку и на два мореуза путем којих се одвија трговина и нафтом и природним гасом, бојим се да нису добре прогнозе", истакао је Бечаревић.
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Према његовим ријечима, уколико би цијена барела наставила расти, посљедице би се могле осјетити и на бензинским пумпама у БиХ. Раније је упозорио да би у случају раста цијене нафте према 120 долара по барелу, цијене горива могле досегнути између 3,50 и 3,80 КМ по литру.
Раст цијена горива не погађа само возаче. Скупљи транспорт повећава трошкове привреде, што се може одразити и на цијене хране, робе широке потрошње и различитих услуга.
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