Селак: Шкобић послао инспекцију у КПЗ Зеница због информација о Елфети Весели

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је Срни да је министар правде ФБиХ Ведран Шкобић послао инспекцију у Казнено-поправни завод Зеница да утврди све околности у вези навода да правоснажно осуђена Елфета Весели користи ванзаводске повластице.
Селак је најоштрије осудио могућност да Елфета Весели користи ванзаводске повластице и слободно борави на подручју општине Илиџа.
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"Разговарао сам са министрром Шкобићем који ми је рекадо да је послао инспекцију да утврди околности у вези овог случаја", истакао је Селак.
Он је изразио забринутост поводом јавно изнесених информација о статусу особе која издржава затворску казну за свирепо убиство дванаестогодишњег дјечака Слободана Стојановића.
"Као министар правде, али првенствено као човјек и родитељ, сматрам да је апсолутно неприхватљиво и узнемирујуће за јавност, а посебно за породицу жртве, да се лицу пресуђеном за најтеже ратне злочине против цивилног становништва, и то над немоћним дјететом, омогућавају привилегије које практично обесмишљавају судску пресуду", нагласио је Селак.
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Он је упутио хитан позив на професионалну и одговорну реакцију свих надлежних институција у Федерацији БиХ.
"Очекујем хитну, професионалну и одговорну реакцију свих надлежних институција у Федерацији БиХ да провјере све околности и утврде на основу којих критеријума је то могуће. Захтијевам транспарентно информисање јавности о оправданости оваквих одлука затворске управе", поручио је Селак, преноси "Срна".
Он је нагласио да правда за жртве и њихове породице никада не смије бити предмет административних манипулација или неоснованих привилегија унутар казнено-поправних установа.
"Не смије бити привилегија ни повластица унутар казнено-поправног система. Наша је обавеза да грађанима пружимо осјећај сигурности и да кроз ефикасан рад институција покажемо да закон важи једнако за све, без изузетка", закључио је Селак.
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Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели
Жена монструм Елфета Весели, осуђена због свирепог убиства српског дјечака Слободана Стојановића из Доње Каменице, по свему судећи се налази на дуготрајној бесплатној рехабилитацији, а не на издржавању казне у затвору у Тузли за најтежа кривична дјела, изјавио је предсједник Асоцијације патриота Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је рекао Срни да Асоцијација патриота Републике Српске располаже одређеним информацијама из затворских кругова да Веселијеву награђују изузетним погодностима.
Елфета Весели, послије 10 година бјежања од правде, налази се на издржавању казне затвора у трајању од 13 година у Тузли због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића.
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