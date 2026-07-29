Петровић: Влада Српске дала подршку да РиТЕ 'Угљевик' живи још 25 година

Аутор:АТВ редакција
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Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић рекао је да је Влада дала подршку РиТЕ "Угљевик" да "живи" још 25 година кроз концесију "Исток два" и да његова управа што прије треба да организује активности на експропријацији земљишта.
Петровић се сагласио да се РиТЕ "Угљевик" суочава са дугогодишњим нагомиланим проблемима, наводећи да је, осим арбитраже са Словенијом, према којој мора да испоручује трећину електричне енергије Словенцима, основни проблем концесионо поље за набавку угља за термоелектрану, преноси "Срна".
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"Влада је урадила све да се концесионо поље `Исток два`, које има доказаних 48 милиона тона угља, у преводу више од 24 године рада термоелектране, откупи и без иједне марке преда или уступи РиТЕ `Угљевик`", рекао је Петровић.
Он је навео да "Угљевик" неће радити стабилно у наредних годину дана, јер постоје зауставни процеси који нису предвидјели овакву динамику.
"Процеси морају да крену из Угљевика, вјерујем да ће ова Управа која је стручна, локална и из система да систем стави на ноге", рекао је Петровић.
Указао је да Управа Термоелектране "Угљевик" у протеклих шест мјесеци предузима процедуре неопходне за стабилизацију пословања, међу којима је формирање новог копа.
"За то је потребна допуна рударског пројекта, који ће се сада ограничити на прву фазу експлоатације `Истока један`, што ће доказати која је механизација потребна да се дође до тог угља", рекао је Петровић.
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Он је истакао да одговорност за пословање имају управе зависних предузећа, док матично предузеће и Влада Републике Српске, као већински власник, жели да контролише пакет акција од 64 процента и прати стање у тим системима.
"Влада Републике Српске је преузела обавезу да врати концесионо поље `Исток два` и платила тај трошак, док је `Електропривреда Републике Српске` преузела трошак арбитражног поступка", рекао је Петровић и напоменуо како РиТЕ "Угљевик" дугује матичном предузећу 100 милиона КМ, што осјећа и остатак система.
Он је рекао да ће РиТЕ "Угљевик" имати подршку матичног предузећа, јер вјерују да ово предузеће потенцијално може да направи шест милијарди КМ БДП-а од концесије "Исток два".
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Петровић је истакао да је "Електропривреда Републике Српске" и даље најповољнији снабдјевач електричном енергијом у региону, истичући да су цијене за привреду и грађане Републике Српске знатно ниже у односу на земље окружења.
Он је рекао да цијене електричне енергије нису повећаване за привреду већ двије године, нити су у том периоду мијењане цијене за грађане.
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