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Двојица ватрогасаца страдали гасећи велики пожар

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:50

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Током гашења великог пожара у мјесту Неа Крија Вриси, на Криту, страдала су двојица ватрогасаца. Они су остали заробљени у свом возилу и изгубили су оријентацију због густог дима.

Досадашњи извјештаји наводе да је ријеч о ватрогасцима старим 28 и 60 година, од којих је један био сезонски запослен, док је други био у петогодишњој обавезној служби. Пожар у Ретимну дуг је више од 15 километара, а пламен је стигао до првих кућа у Крија Врисију.

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Како је предсједник мјесне заједнице Крија Вриси, Сифис Вавуракис, изјавио за грчку државну телевизију ЕРТ, пожарни фронт у Ретимну простире се на више од 15 километара, а пламен је стигао до првих кућа у селу.

"Спасавамо оно што можемо. Наше животе и наше домове. Веома сам потресен. Нека све изгори, само да не буде људских жртава. Вјетар дува изузетно јако", рекао је он.

Додао је да су током гашења пожара повријеђена и двојица волонтера који су помагали ватрогасцима.

Ватрогасна служба Грчке издала је саопштење поводом смрти двојице ватрогасаца који су страдали у пожару код Ретимна.

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"Данашњи дан је изузетно тежак за Ватрогасну службу. Током интервенције на гашењу пољско-шумског пожара у подручју Крија Вриси, у Ретимну, двојица ватрогасаца изгубила су живот. Херојски су страдали на дужности, штитећи животе и имовину грађана, као и природну средину. Руководство Ватрогасне службе изражава дубоку тугу и искрено саучешће породицама и најближима наших преминулих колега. Све наше мисли су уз њих".

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

пожар

Ватрогасци

страдали ватрогасци

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