Двојица ватрогасаца страдали гасећи велики пожар

Аутор:АТВ редакција
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Током гашења великог пожара у мјесту Неа Крија Вриси, на Криту, страдала су двојица ватрогасаца. Они су остали заробљени у свом возилу и изгубили су оријентацију због густог дима.
Досадашњи извјештаји наводе да је ријеч о ватрогасцима старим 28 и 60 година, од којих је један био сезонски запослен, док је други био у петогодишњој обавезној служби. Пожар у Ретимну дуг је више од 15 километара, а пламен је стигао до првих кућа у Крија Врисију.
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Како је предсједник мјесне заједнице Крија Вриси, Сифис Вавуракис, изјавио за грчку државну телевизију ЕРТ, пожарни фронт у Ретимну простире се на више од 15 километара, а пламен је стигао до првих кућа у селу.
"Спасавамо оно што можемо. Наше животе и наше домове. Веома сам потресен. Нека све изгори, само да не буде људских жртава. Вјетар дува изузетно јако", рекао је он.
Додао је да су током гашења пожара повријеђена и двојица волонтера који су помагали ватрогасцима.
Ватрогасна служба Грчке издала је саопштење поводом смрти двојице ватрогасаца који су страдали у пожару код Ретимна.
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"Данашњи дан је изузетно тежак за Ватрогасну службу. Током интервенције на гашењу пољско-шумског пожара у подручју Крија Вриси, у Ретимну, двојица ватрогасаца изгубила су живот. Херојски су страдали на дужности, штитећи животе и имовину грађана, као и природну средину. Руководство Ватрогасне службе изражава дубоку тугу и искрено саучешће породицама и најближима наших преминулих колега. Све наше мисли су уз њих".
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