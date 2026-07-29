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Катарину Грујић угризао питон тежак 40 килограма

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 17:26

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Пјевачица Катарина Грујић позира нашминкана са пуштеном црном косом.
Фото: katarinagrujic.doll/Instagram/Screenshot

Катарина Грујић је на снимању новог спота доживјела праву драму. Пјевачицу је угризао лоптасти питон тежак 40 килограма, због чега је на сету завладала паника.

Како преноси извор са снимања, власник змије донио је питона на сет, ставио га Катарини око врата и објаснио јој како треба да се понаша током снимања.

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Иако јој је гмизавац био изузетно тежак, пјевачица је професионално одрадила сцене. Питон јој се све вријеме обавијао око тијела, па је морала да га придржава рукама док је пјевала и гледала у камеру.

Међутим, у једном тренутку дошло је до непредвиђене ситуације. Катарина је, како се наводи, несвјесно приближила руку глави змије, након чега ју је питон угризао.

- Каћа је тако јако вриснула да су сви помислили да је ујед био смртоносан - наводи извор.

На сету је тада настао прави хаос. Чланови екипе, међу којима су били камермани, шминкери, фризери и организатори, успаничили су се и вриштали од страха, док су неки чак истрчали из студија.

На срећу, инцидент није оставио посљедице, а пјевачица није задобила озбиљније повреде.

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Огласила се Каћа Грујић: "Сама сам крива"

Након што се вест проширила, огласила се и сама Катарина Грујић, која је потврдила да ју је питон угризао, али је истакла да нема разлога за бригу.

- Тачно је да ме је питон Немања грицнуо, али заиста се ништа страшно није десило. Исто тако се и мазио са мном, грлио ме, љубио... Предиван је - рекла је Каћа и додала да је сама одговорна за овај несрећни тренутак јер није добро видјела из профила и умјесто за врат, ухватила га је преблизу устима.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Катарина Грујић

Пјевачица

Питон

Змија

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