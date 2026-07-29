Logo

Каква исхрана се препоручује у првом тромјесечју трудноће: Важно је за развој бебе

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:07

Коментари:

0
trudnica trudnoća majka porodilja
Фото: Pexel/Amina Filkins

Организам у трудноћи користи хранљие материје из хране за раст и развој бебе, па је правилна исхрана у трудножи веома важна.

У првом тромјесечју најважније је бирати разноврсне намирнице богате витаминима, минералима, протеинима, здравим мастима и угљеним хидратима.

Готова јела у маркету

Друштво

Каква нам се служе готова јела: 11 узорака хране није прошло контролу

Чак и када мучнине, умор или одбојност према храни отежавају исхрану, помоћи могу једноставни оброци, припремљене ужине и хранљиви смутији од воћа и поврћа.

Препоручује се три до четири порције воћа дневно, попут јабуке, поморанџе, банане или свјежег и замрзнутог воћа. Поврће би требало јести три до пет порција дневно, а најбоље је бирати различите боје – од зеленог лиснатог поврћа до шаргарепе, бундеве, парадајза и паприке.

Млијечни производи су важни због калцијума, па се савјетују око три порције дневно – млијеко, јогурт, сир или биљне алтернативе обогаћене калцијумом.

Протеини су неопходни за развој бебе, па би у исхрани требало да буду заступљени два до три пута дневно кроз намирнице попут немасног меса, рибе, јаја, пасуља, сочива, орашастих плодова и сјеменки.

plaza more

Занимљивости

Ова четири знака ће имати највише среће у августу

Важне су и интегралне житарице попут овсених пахуљица, интегралног хљеба, смеђег пиринча и тјестенине, јер обезбјеђују влакна, витамине и минерале који помажу варењу и смањују проблеме са затвором, преноси Глас Српске.

Најважније је да исхрана буде уравнотежена и прилагођена могућностима, јер повремена жеља за одређеном храном није проблем – битно је да већину времена бирате намирнице које хране и мајку и бебу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трудноћа

мајка

беба

здрава исхрана

здравље

Коментари (0)

Прочитајте више

Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре

Друштво

Сутра у Српској сунчано, температура иде и до 39 степени!

1 ч

0
Гугл Мапа

Наука и технологија

Како Гугл Мапа предвиђа гужве у саобраћају?

1 ч

0
Вулкан је геолошки облик гдје лава излази на површину Земљине коре.

Свијет

Почела ерупција вулкана на Хавајима

2 ч

0
Кукуруз такође и куруз или мумуруз је велика једногодишња биљка поријеклом из Средње и Јужне Америке

Друштво

Због суше подбацио род већине култура

2 ч

0

Више из рубрике

Хепатитис Б и Ц

Здравље

Симптоми изостају годинама: У Српској регистрована 29 новообољела од хепатитиса

19 ч

0
Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

Здравље

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

20 ч

0
Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

Здравље

Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар

23 ч

0
цигарета

Здравље

Зашто неки пушачи не оболе од рака? Научници вјерују да су пронашли одговор

1 д

0

  • Најновије

16

03

Држављанин БиХ осумњичен за сексуално злостављање свог дјетета: Ухапшен у Херцег Новом

15

59

Петровић: Влада Српске дала подршку да РиТЕ 'Угљевик' живи још 25 година

15

45

Младић (21) задобио повреде опасне по живот након пада са електричног тротинета

15

38

Пожар угрожавао пчелињак и објекте: Ватрогасци подсјетили на забране

15

34

"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима