Каква исхрана се препоручује у првом тромјесечју трудноће: Важно је за развој бебе

Аутор:АТВ редакција
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Организам у трудноћи користи хранљие материје из хране за раст и развој бебе, па је правилна исхрана у трудножи веома важна.
У првом тромјесечју најважније је бирати разноврсне намирнице богате витаминима, минералима, протеинима, здравим мастима и угљеним хидратима.
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Чак и када мучнине, умор или одбојност према храни отежавају исхрану, помоћи могу једноставни оброци, припремљене ужине и хранљиви смутији од воћа и поврћа.
Препоручује се три до четири порције воћа дневно, попут јабуке, поморанџе, банане или свјежег и замрзнутог воћа. Поврће би требало јести три до пет порција дневно, а најбоље је бирати различите боје – од зеленог лиснатог поврћа до шаргарепе, бундеве, парадајза и паприке.
Млијечни производи су важни због калцијума, па се савјетују око три порције дневно – млијеко, јогурт, сир или биљне алтернативе обогаћене калцијумом.
Протеини су неопходни за развој бебе, па би у исхрани требало да буду заступљени два до три пута дневно кроз намирнице попут немасног меса, рибе, јаја, пасуља, сочива, орашастих плодова и сјеменки.
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Важне су и интегралне житарице попут овсених пахуљица, интегралног хљеба, смеђег пиринча и тјестенине, јер обезбјеђују влакна, витамине и минерале који помажу варењу и смањују проблеме са затвором, преноси Глас Српске.
Најважније је да исхрана буде уравнотежена и прилагођена могућностима, јер повремена жеља за одређеном храном није проблем – битно је да већину времена бирате намирнице које хране и мајку и бебу.
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