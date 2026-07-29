Каква нам се служе готова јела: 11 узорака хране није прошло контролу

Аутор:АТВ редакција
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Појачане службене контроле топлотека у 12 трговачких центара и других објеката који послују са храном спроведене су током јуна и јула 2026. године, с циљем провјере хигијенских услова и здравствене исправности хране, саопштено је из Кантоналне управе за инспекцијске послове.
Предмет инспекцијског надзора биле су топлотеке за чување и излагање готових топлих јела, код којих је правилно одржавање прописаних температура један од кључних услова за очување безбједности и здравствене исправности намирница.
Контроле ових уређаја имају посебан значај јер представљају посљедњу контролну тачку прије него што припремљена храна стигне до потрошача. На тај начин инспекција превентивно дјелује ради заштите здравља грађана, обезбјеђивања исправности хране која се ставља у промет и унапређења хигијенских стандарда код субјеката који послују са храном.
Током контрола провјеравана је хигијена процеса рада узимањем брисева са радних површина, опреме, руку и радне одјеће запослених, као и микробиолошка исправност хране. Укупно је узето 95 брисева и 48 узорака хране.
Резултати лабораторијских испитивања показали су да 21 од 95 узетих брисева, односно 22,1 одсто, није испуњавао прописане микробиолошке критеријуме, док су 74 бриса, или 77,9 одсто, била уредна.
Неодговарајући налази указали су на присуство аеробних мезофилних бактерија и ентеробактерија изнад дозвољених граничних вриједности, што упућује на недостатке у одржавању хигијене процеса рада.
Када је ријеч о микробиолошкој анализи хране из топлотека, 11 од укупно 48 анализираних узорака, односно 22,9 одсто, није било у складу са Правилником о микробиолошким критеријумима за храну и припадајућим смјерницама, док је 37 узорака, или 77,1 одсто, задовољило прописане стандарде.
На основу утврђених неправилности донесено је 11 рјешења о отклањању недостатака, а једном објекту изречена је привремена забрана рада до потпуног отклањања неправилности. Због утврђених прекршаја издати су прекршајни налози у укупном износу од 12.250 КМ.
„Иако је више од три четвртине анализираних узорака задовољило прописане микробиолошке критеријуме, сваки утврђени недостатак захтијева хитно поступање, јер и појединачан пропуст у процесу припреме, чувања или послуживања хране може представљати ризик за здравље потрошача“, наводе из инспекције.
Из Кантоналне управе за инспекцијске послове наглашавају да циљ ових активности није само утврђивање и санкционисање неправилности, већ прије свега превентивно дјеловање и јачање културе безбједности хране.
„Правовременим надзорима, лабораторијским анализама и досљедном примјеном прописа настоји се спријечити да здравствено неисправна храна доспије до потрошача, чиме се директно штити јавно здравље“, поручују из Управе.
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