"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Удружење за едукацију дјеце "Мио Мондо" Бањалука ове године по први пут, у сарадњи са ЈУ ОШ "Никола Тесла", у оквиру програма "Љето за 5", организује посебне љетне активности за дјецу узраста од 5 до 12 година.
Циљ овог сјајног програма је да дјеца љетни распуст проведу квалитетније, креативније и садржајније кроз игру, дружење, учење и развој тимског духа.
Чекају нас:
Дјеца ће бити подијељена у екипе, а сваки успјешно ријешен задатак водиће их до новог трага и корак ближе скривеном благу!
Олимпијада ће се одржати 8. августа у дворишту ОШ "Никола Тесла" са почетком у 19 часова.
У цијену су укључени комплетан програм, материјал и реквизити, освјежење и диплома.
Број мјеста је ограничен!
"Пријави се већ данас и заузми своје мјесто у овој незаборавној љетној авантури!
Пријаве у инбокс на Инстаграм страници mio_mondo.bla и Фејсбук страници Mio Mondo Edukativni centar.
Такође, пријаве су могуће и на број 066/671-370.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
03
15
59
15
45
15
38
15
34
Тренутно на програму