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"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:34

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Мио Мондо Олимпијада
Фото: Уступљена фотографија

Удружење за едукацију дјеце "Мио Мондо" Бањалука ове године по први пут, у сарадњи са ЈУ ОШ "Никола Тесла", у оквиру програма "Љето за 5", организује посебне љетне активности за дјецу узраста од 5 до 12 година.

Циљ овог сјајног програма је да дјеца љетни распуст проведу квалитетније, креативније и садржајније кроз игру, дружење, учење и развој тимског духа.

Чекају нас:

  • Спортски полигон,
  • Потрага за скривеним благом,
  • Тајне поруке и шифре,
  • Изазови прецизности и спретности,
  • Тимски задаци,
  • Дипломе.

Дјеца ће бити подијељена у екипе, а сваки успјешно ријешен задатак водиће их до новог трага и корак ближе скривеном благу!

Олимпијада ће се одржати 8. августа у дворишту ОШ "Никола Тесла" са почетком у 19 часова.

У цијену су укључени комплетан програм, материјал и реквизити, освјежење и диплома.

Број мјеста је ограничен!

"Пријави се већ данас и заузми своје мјесто у овој незаборавној љетној авантури!

Пријаве у инбокс на Инстаграм страници mio_mondo.bla и Фејсбук страници Mio Mondo Edukativni centar.

Такође, пријаве су могуће и на број 066/671-370.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Мио Мондо

Мио Мондо Олимпијада

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"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

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