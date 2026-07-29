Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће Центар за обуку организовати тактичку вјежбу вечерас, 29. јула од 22,00 часа до сутра, 30. јула 2026. године, до 06,00 часова, на подручју насеља Куљани, Барловци и Буковица, град Бања Лука.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност, саопштено је из МУП-а Српске.
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