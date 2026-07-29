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Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:29

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Припадници Жандармерија и оклопно возило изводе показну вјежбу поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године.
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће Центар за обуку организовати тактичку вјежбу вечерас, 29. јула од 22,00 часа до сутра, 30. јула 2026. године, до 06,00 часова, на подручју насеља Куљани, Барловци и Буковица, град Бања Лука.

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

тактичка вјежба

Бањалука

Полиција

Куљани

Барловци

Буковица

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