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Каран: Српска се залаже за стриктну примјену Устава

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 12:09

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас током разговора са амбасадором Данске у БиХ Агеом Сандалом Молером да се Српска досљедно залаже за стриктну примјену Устава, очување своје уставне позиције и поштовање слова Дејтонског мировног споразума.
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас током разговора са амбасадором Данске у БиХ Агеом Сандалом Молером да се Српска досљедно залаже за стриктну примјену Устава, очување своје уставне позиције и поштовање слова Дејтонског мировног споразума.

Каран је на састанку у Бањалуци упознао амбасадора Молера са актуелном политичком ситуацијом у Републици Српској и БиХ, као и са званичним ставовима институција Републике Српске, саопштено је из Кабинета предсједника.

Предсједник Српске изразио је пуну опредијељеност институција Српске ка дијалогу, истакавши да су оне конструктиван партнер усмјерен на сарадњу, те очување мира и стабилности, преноси Срна

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Тагови :

Синиша Каран

Аге Сандал Молер

Састанак

Република Српска

Устав Републике Српске

Коментари (16)

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