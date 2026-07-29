Жупљанин: Елфета Весели награђена за злочин над српском нејачи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Жена монструм Елфета Весели, осуђена због свирепог убиства српског дјечака Слободана Стојановића из Доње Каменице, по свему судећи се налази на дуготрајној бесплатној рехабилитацији, а не на издржавању казне у затвору у Тузли за најтежа кривична дјела, изјавио је предсједник Асоцијације патриота Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је рекао Срни да Асоцијација патриота Републике Српске располаже одређеним информацијама из затворских кругова да Веселијеву награђују изузетним погодностима.
"Иако се ради о пресуди за најтежа кривична дјела и несразмјерно благој казни, злочинцу је омогућен такав третман у затвору у Тузли који би тешко добили и пресуђени хуманитарци за дјело учињено из нехата", указао је Жупљанин.
Он је рекао да се Веселијева и у затвору у Тузли понаша као и за вријеме рата, малтретира кога стигне, посебно друге затворенице српске и хрватске националности, које, ради њене бахатости, уз благонаклоност појединих затворских чувара и васпитача, бивају премјештене у самице и најтеже услове издржавања казне.
"Веселијева бива награђена бројним погодностима, као што су радна терапија у области хортикултуре, која подразумијева боравак ван затворских просторија, накнаду и награду за рад у виду боравка на слободи сваки мјесец, и то баш у мјесту и непосредној близини пребивалишта породице недужно страдалог дјечака Слободана Стојановића од злочиначке руке те исте Елфете", указао је Жупљанин.
Он је упитао да ли је ово још једна у низу провокација и изругивање српским жртвама?
Асоцијација патриота Републике Српске позива све релевантне институције и установе у БиХ и Републици Српској у чијој надлежности су ова питања, да се хитно предузму потребне мјере и активности да се све ове информације и наводи провјере и о томе у најкраћем року обавијести општа јавност у БиХ и Српској.
Елфета Весели, послије 10 година бјежања од правде, налази се на издржавању казне затвора у трајању од 13 година у Тузли због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч16
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч37
Најновије
16
08
16
08
16
03
15
59
15
45
Тренутно на програму