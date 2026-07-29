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Идентификовани вандали који су на тврђави у Српској исцртали увредљиве графите

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:00

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Идентификовани вандали који су на тврђави у Српској исцртали увредљиве графите
Фото: RTRS

Идентификовани су осумњичени за исписивање увредљивих графита на зидинама тврђаве Ђурђев град у Зворнику. Ријеч је о двојици држављана Француске који су исцртали грб тзв. РБиХ и натписе "Анти Срби", "ACAB" и "Хорде зла".

Из Полицијске управе Зворник саопштено је да је ријеч о лицима иницијала А.С. и М.С, обоје из Републике Француске, која су идентификована оперативним радом полицијских службеника на терену.

Полицијској станици Зворник јуче је око 18.30 часова пријављено да су на зидинама тврђаве исцртани графити у виду ратне заставе Босне и Херцеговине из периода од 1992. до 1998. године, као и натписи „ACAB“, „Анти Срби“ и „Хорде зла“.

О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да након криминалистичке обраде против оба лица буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу „Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње“ из члана 359. Кривичног законика Републике Српске.

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Тагови :

Зворник

Вандализам

Полиција

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