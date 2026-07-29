Logo

Због суше подбацио род већине култура

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:50

Коментари:

0
Кукуруз такође и куруз или мумуруз је велика једногодишња биљка поријеклом из Средње и Јужне Америке
Фото: ATV

У Љубињу, познатом пољопривредном крају, ове године су пољопривредне културе имале исподпросјечне приносе због дуготрајне прољетне суше и неповољних временских прилика, речено је у општини Љубиње.

Приноси сијена су били испод просјека и род је био за око 50 одсто мањи него прошле године, па је сијено тражено за куповину у Херцеговини и бала сијена се креће и до девет КМ, навели су из општине.

И остале пољопривредне културе дале су исподпросјечне приносе, осим житарица.

Род воћа је подбацио, посебно вишње, која није ни брана у воћњацима и плантажама на око 100 хектара, али је та воћка имала нормалан род у окућницама и осталом дијелу Љубиња.

Трешња је имала нормалан род, али су цијене трешње биле мале, а шљива је у Љубињском пољу такође лоше родила, док је у окућницама имала бољи род, преноси Срна.

Житарице су, како су навели, имале нормалан род ове године - тритикале, пшеница и озими јечам, јер им је помогла киша која је пала у мају.

Од повртарских култура, кромпир ће имати нормалан род, док је лук родио нешто испод просјека због прољетне и љетне суше.

Из општине су навели да су пољопривредници у Љубињу ове године посадили за око 50 одсто мање дувана него раније, на чији род је ове године такође утицала суша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

суша

Пољопривреда

Коментари (0)

Више из рубрике

црква молитва литургија вјера пост

Друштво

Сутра је Огњена Марија: Шта се сматра страшним гријехом, нарочито за жене?

2 ч

0
Погинуо Глен Хансард

Друштво

Погинуо Глен Хансард

2 ч

0
Идентификовани вандали који су на тврђави у Српској исцртали увредљиве графите

Друштво

Идентификовани вандали који су на тврђави у Српској исцртали увредљиве графите

3 ч

3
vrućina sunce toplota

Друштво

Стигло упозорење: Српску очекује пакао од врућине: Жива иде и до 41°C

5 ч

0

  • Најновије

16

03

Држављанин БиХ осумњичен за сексуално злостављање свог дјетета: Ухапшен у Херцег Новом

15

59

Петровић: Влада Српске дала подршку да РиТЕ 'Угљевик' живи још 25 година

15

45

Младић (21) задобио повреде опасне по живот након пада са електричног тротинета

15

38

Пожар угрожавао пчелињак и објекте: Ватрогасци подсјетили на забране

15

34

"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима