Због суше подбацио род већине култура

Аутор:АТВ редакција
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У Љубињу, познатом пољопривредном крају, ове године су пољопривредне културе имале исподпросјечне приносе због дуготрајне прољетне суше и неповољних временских прилика, речено је у општини Љубиње.
Приноси сијена су били испод просјека и род је био за око 50 одсто мањи него прошле године, па је сијено тражено за куповину у Херцеговини и бала сијена се креће и до девет КМ, навели су из општине.
И остале пољопривредне културе дале су исподпросјечне приносе, осим житарица.
Род воћа је подбацио, посебно вишње, која није ни брана у воћњацима и плантажама на око 100 хектара, али је та воћка имала нормалан род у окућницама и осталом дијелу Љубиња.
Трешња је имала нормалан род, али су цијене трешње биле мале, а шљива је у Љубињском пољу такође лоше родила, док је у окућницама имала бољи род, преноси Срна.
Житарице су, како су навели, имале нормалан род ове године - тритикале, пшеница и озими јечам, јер им је помогла киша која је пала у мају.
Од повртарских култура, кромпир ће имати нормалан род, док је лук родио нешто испод просјека због прољетне и љетне суше.
Из општине су навели да су пољопривредници у Љубињу ове године посадили за око 50 одсто мање дувана него раније, на чији род је ове године такође утицала суша.
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