Бањалучани спас од врућине пронашли на Врбасу

Аутор:АТВ редакција
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Бројни Бањалучани данас су освјежење и спас од велике врућине пронашли на градској плажи "Абација" и у вожњи дајацима.
Једна од Бањалучанки која љетује на Врбасу рекла је Срни да се неки суграђани возају дајаком, неки купају и сунчају, а неки уживају у хладу стољетног дрвећа на "Абацији".
"Чак и они који су већ били на мору кажу да им је овдје боље јер нема велике гужве", рекла је она.
Према прогнозама метеоролога, данас је у Републици Српској врло топло, а максимална температура ваздуха биће и 38 степени Целзијусових, преноси Срна.
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