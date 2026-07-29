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Бањалучани спас од врућине пронашли на Врбасу

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 14:49

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Абација Бањалука
Фото: Srna

Бројни Бањалучани данас су освјежење и спас од велике врућине пронашли на градској плажи "Абација" и у вожњи дајацима.

Једна од Бањалучанки која љетује на Врбасу рекла је Срни да се неки суграђани возају дајаком, неки купају и сунчају, а неки уживају у хладу стољетног дрвећа на "Абацији".

"Чак и они који су већ били на мору кажу да им је овдје боље јер нема велике гужве", рекла је она.

Према прогнозама метеоролога, данас је у Републици Српској врло топло, а максимална температура ваздуха биће и 38 степени Целзијусових, преноси Срна.

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Тагови :

Абација

Бањалука

Врбас

Плажа

купање

љето 2026

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