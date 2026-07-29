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Српска богатија за 26 беба

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:18

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, девет дјечака и 17 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Бијељини седам, Приједору четири, Добоју три, Градишци двије и Невесињу једна.

У Бањалуци су рођена три дјечака и шест дјевојчица, Бијељини пет дјевојчица и два дјечака, Приједору четири дјевојчице, Добоју двије дјевојчице и дјечак, Градишци два дјечака, Невесињу дјечак.

У породилиштима Требиње, Фоча, Зворник и Источно Сарајево није било порода.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

породилиште

мајка

породиље

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