Јутро сунчано и свјеже, али током дана "пакао"

Аутор:АТВ редакција
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Овог јутра у Републици Српској вријеме је ведро и сунчано у свим предјелима, а локално на југоистоку дуж ријека и по котлинама има магле и ниске облачности.
Вјетар је врло слаб и промјенљив, у Херцеговини сјеверних смјерова. После свјежег јутра, током дана претежно сунчано и врло топло вријеме.
Максимална температура ваздуха од 32°С до 38°С , у вишим предјелима од 26°С, саопштено је из РХМЗ-а.
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