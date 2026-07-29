Logo

Јутро сунчано и свјеже, али током дана "пакао"

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 07:06

Коментари:

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Овог јутра у Републици Српској вријеме је ведро и сунчано у свим предјелима, а локално на југоистоку дуж ријека и по котлинама има магле и ниске облачности.

Вјетар је врло слаб и промјенљив, у Херцеговини сјеверних смјерова. После свјежег јутра, током дана претежно сунчано и врло топло вријеме.

Максимална температура ваздуха од 32°С до 38°С , у вишим предјелима од 26°С, саопштено је из РХМЗ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Вријеме данас

Временска прогноза

сунчано и топло

врућина

Температура

Коментари (0)

Више из рубрике

Земљотрес у Сарајеву

Друштво

Земљотрес рано јутрос затресао БиХ

4 ч

0
Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

Друштво

Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Друштво

Свештеник открио за чим људи највише жале пред смрт

13 ч

0
Иван Вучић

Друштво

Ово је Иван Вучић који је савладао вандала из Пољске

13 ч

0

  • Најновије

11

40

Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

11

36

Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

11

32

Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

11

29

Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

11

25

БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима