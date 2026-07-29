Славимо Свештеномученика Антиногена: На данашњи дан обавезно изговорите ову молитву

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква прославља светог Антиногена - ранохришћанског светитеља и мученика из 4. вијека.
Био је епископ у Севастији, у Јерменији. Живео је у манастиру близу града, са 10 својих ученика. У вријеме гоњења под царем Диоклецијаном био је затворен заједно са његовим ученицима. Мучени су због своје хришћанске вјере и одбијања да принесу жртву идолима што је од њих захтјевано.
Тада им је Диоклецијан рекао да принесу жртве, како не би страдали као остали хришћани, на шта је Антиноген одговрио:
"О, мучитељу, они које ти именујеш погинулим нису погинули него су на небесима и ликују с ангелима."
Дирљив је призор био када је једна кошута, коју је милостиви Атиноген својом руком хранио, притекла к њему и видећи га у беди и мукама, пустила сузе На крају су сви мачем посјечени, најприје свештеници и Антиногенови сарадници, а на крају и сам Антиноген. Пострадали су 311. године.
"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Атиногене: Моли Христа Бога да спасе душе наше."
(курир)
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