Стара вјеровања везују данашњи дан за посебну молитву: Свети апостол Акила страдао је од руке незнабожаца

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас слави Светог апостола Акилу, једног од седамдесеторице апостола, вјерног Христовог сљедбеника и сарадника Светог апостола Павла. Његов живот остао је записан као примјер велике оданости вјери, али и спремности да се истраје у служењу Богу упркос прогонима и страдањима.
Свети Акила био је Јеврејин који је у почетку живео у Италији са својом супругом Прискилом. Када је римски цар Клаудије наредио протеривање свих Јевреја из Рима и Италије, Акила се са женом преселио у Коринт. Тамо је упознао апостола Павла, који је боравио у њиховом дому око годину и по дана. Управо тада Акила и Прискила прихватили су хришћанску вјеру и били крштени.
Горећи ревношћу према Христу, Акила и Прискила постали су блиски сарадници апостола Павла. Пратили су га до Ефеса и помагали му у његовом апостолском дјелу. Њихову посвећеност Павле је посебно истакао у својој Посланици Римљанима, када је написао:
"Поздравите Прискилу и Акилу, помоћнике моје у Христу Исусу, који за душу моју своје вратове положише, којима не ја један захваљујем него и све цркве незнабожачке, и домашњу цркву њихову."
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Након смрти цара Клаудија, Јеврејима је било дозвољено да се врате у Италију, па су се Акила и Прискила вратили у Рим. Касније се поново помињу у Ефесу, гдје су наставили да шире хришћанско учење и дјелују заједно са Светим Тимотејем. Апостол Павле их је и пред своју смрт, док је био заточен у Риму, поздравио у посланици Тимотеју.
Као епископ, Свети Акила је многе привео хришћанској вјери, крстио их и духовно просветио. Рушио је паганске идоле, подизао храмове и постављао свештенике, ширећи међу људима учење о Христу. Због своје вјере и проповедања, страдао је од руке озлојеђених незнабожаца и тако, према хришћанском предању, прешао у Царство Христово.
На дан Светог апостола Акиле вјерници се подсјећају на значај истрајности, вере и помагања другима. У народу постоји обичај да се на овај дан изговара молитва Светом Акили, уз вјеровање да молитва доноси духовни мир, заштиту и молбу за опроштај грехова.
Молитва Светом апостолу Акили:
"Апостоле Свети, Акило, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим."
(Курир.рс)
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