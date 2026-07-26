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Патријарх Порфирије: Ко слуша ријеч Цркве - слуша самога Господа

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 18:17

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Фото: Таnjug/Amir Hamzagić

Његова светост патријарх српски Порфирије служио је архијерејску литургију у Светоархангелском манастиру у Ковиљу поводом манастирске славе Сабора Светог архангела Гаврила и том приликом поручио да онај ко слуша ријеч Цркве - слуша самога Господа.

"Ко слуша апостоле, ко слуша ријеч анђела, ко слуша ријеч Цркве, самога Господа слуша. А ко није спреман да чује ријеч Цркве него је претежнија воља његова од воље Цркве и воље Христове, он поставља себе насупрот Христу", истакао је патријарх Порфирије у бесједи.

Према ријечима патријарха српског, зато се у молитви "Оче наш" свакога дана и безброј пута понавља "Да буде воља Твоја".

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"Када је воља Божија наше једино истинско и непоколебиво опредељење, онда - иако слаби, немоћни, уз мноштво промашаја, падова и гријехова, једном за свагда остајемо у наручју Божијем", рекао је патријарх Порфирије, саопштила је Српска православна црква, преноси Срна.

Вјерницима се обратио и Његово високопреосвештенство митрополит бачки Иринеј који је нагласио да ниједан човјек није сам по себи ауторитет већ да само Црква, саборни богочовјечански организам, јесте главни критеријум истине.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

манастир

Црква

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